***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









0 0 0 6.409.407 75.148.722 -81.558.129 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -166.025 0 0 23.031.460 22.865.435 0 22.865.435Kar Payları0 0 0 0 -65.957.280 0 -65.957.280 0 -65.957.280Dönem Sonu Bakiyeler11 37.264.000 27.745.263 -722.435 94.395.562 24.518.963 23.031.460 206.232.813 0 206.232.813Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler37.264.000 27.745.263 -658.882 94.395.562 24.518.963 56.870.007 240.134.913 0 240.134.913Transferler0 0 155.040 -25.190.464 81.905.431 -56.870.007 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 311.477 0 0 33.867.612 34.179.089 0 34.179.089Kar Payları0 0 0 0 -81.980.800 0 -81.980.800 0 -81.980.800Dönem Sonu Bakiyeler11 37.264.000 27.745.263 -192.365 69.205.098 24.443.594 33.867.612 192.333.202 0 192.333.202Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI42.268.779 28.783.165Dönem Karı (Zararı)33.867.612 23.031.460Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.679.348 2.690.107Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 4.420.887 4.471.224Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5 -71.068 125.018Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler73.897 627.324Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.308.733 -1.266.638Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-498.362 -1.266.821Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler14 62.727 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.853.369 3.135.616Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)3.004.243 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-974.693 -756.555İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-974.693 -756.555Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.599.930 2.304.922İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.463.492 1.422.950İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.136.438 881.972İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.223.889 1.587.249Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)3.512.164 4.219.955Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.288.275 -2.632.706Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları42.400.329 28.857.183Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -131.550 -74.018YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.614.375 507.190Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.335 -172.659Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -681.871 -573.958Alınan Faiz2.297.581 1.253.807FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-69.311.040 -48.443.200Ödenen Temettüler-69.311.040 -48.443.200YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-25.427.886 -19.152.845NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-25.427.886 -19.152.845DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ66.482.273 51.113.374DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 41.054.387 31.960.529Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 41.065.539 66.499.988Finansal Yatırımlar0 3.004.243İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar0 3.004.243Ticari Alacaklar9.482.279 8.436.518İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 155.622 154.871İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 9.326.657 8.281.647Peşin Ödenmiş Giderler10 4.017.543 4.528.978Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar498.622 341.263Diğer Dönen Varlıklar10 1.325.146 1.802.589ARA TOPLAM56.389.129 84.613.579TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR56.389.129 84.613.579DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 171.967.827 175.650.995Maddi Duran Varlıklar7 124.571 228.413Maddi Olmayan Duran Varlıklar228.073 241.473Peşin Ödenmiş Giderler10 2.436.330 3.801.346Diğer Duran Varlıklar10 770.209 1.211.316TOPLAM DURAN VARLIKLAR175.527.010 181.133.543TOPLAM VARLIKLAR231.916.139 265.747.122KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar3.363.675 763.745İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5, 19 2.093.269 629.777İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.270.406 133.968Diğer Borçlar30.535.203 17.849.276İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5, 19 30.183.840 17.514.080İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 351.363 335.196Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 2.362.506 3.651.114Kısa Vadeli Karşılıklar625.656 612.800Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 443.965 431.109Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 181.691 181.691Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler358.440 488.547ARA TOPLAM37.245.480 23.365.482TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER37.245.480 23.365.482UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar994.937 689.034İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 994.937 689.034Uzun Vadeli Karşılıklar1.342.520 1.557.693Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 1.342.520 1.557.693TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.337.457 2.246.727TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER39.582.937 25.612.209ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar192.333.202 240.134.913Ödenmiş Sermaye11, 18 37.264.000 37.264.000Sermaye Düzeltme Farkları27.745.263 27.745.263Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-192.365 -658.882Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-192.365 -658.882Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler69.205.098 94.395.562Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 24.443.594 24.518.963Net Dönem Karı veya Zararı18 33.867.612 56.870.007TOPLAM ÖZKAYNAKLAR192.333.202 240.134.913TOPLAM KAYNAKLAR231.916.139 265.747.122Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 46.221.113 36.580.974 22.842.398 8.524.565Satışların Maliyeti12 -15.178.511 -15.104.744 -7.397.107 -6.074.506TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)31.042.602 21.476.230 15.445.291 2.450.059BRÜT KAR (ZARAR)31.042.602 21.476.230 15.445.291 2.450.059Genel Yönetim Giderleri-3.401.963 -3.340.705 -1.708.367 -1.562.128Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 330.702 573.814 89.628 357.352Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -1.981.441 -1.702.183 -1.092.664 -869.890ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)25.989.900 17.007.156 12.733.888 375.393FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)25.989.900 17.007.156 12.733.888 375.393Finansman Gelirleri15 8.798.426 7.253.500 2.728.644 2.872.283Finansman Giderleri16 -920.714 -1.229.196 -648.540 -882.702SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)33.867.612 23.031.460 14.813.992 2.364.974Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18 33.867.612 23.031.460 14.813.992 2.364.974DÖNEM KARI (ZARARI)33.867.612 23.031.460 14.813.992 2.364.974Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları33.867.612 23.031.460 14.813.992 2.364.974Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,91000000 0,62000000 0,40000000 0,06000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,91000000 0,62000000 0,40000000 0,06000000Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar311.477 -166.025 156.046 63.155Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 311.477 -166.025 156.046 63.155Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)311.477 -166.025 156.046 63.155TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)34.179.089 22.865.435 14.970.038 2.428.129Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları34.179.089 22.865.435 14.970.038 2.428.129http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955148BIST