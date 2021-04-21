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***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.04.2021 16:24



***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz bağımsız denetim zorunluluğu olmayan 3 ve 9 aylık ara dönemlerde finansal tablolarını bağımsız denetimden geçirecek olup, SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde öngörülen ara dönem finansal tabloların gönderimindeki ek süreleri kullanacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930120


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Altın Gr. 477 477 5,14  
Cumhuriyet 3.144 3.192 37,00  
Tam 3.123 3.204 31,80  
Yarım 1.509 1.550 15,38  
Çeyrek 757 775 7,69  
Gümüş.Ons 26,28 26,31 -0,26  
Gümüş Gr. 7,02 7,03 0,04  
B. Petrol 65,75 65,75 0,43  
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