***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.04.2021 16:24
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bağımsız denetim zorunluluğu olmayan 3 ve 9 aylık ara dönemlerde finansal tablolarını bağımsız denetimden geçirecek olup, SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde öngörülen ara dönem finansal tabloların gönderimindeki ek süreleri kullanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930120
BIST
16:531.334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,48
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.346
En Düşük
1.309
16:538,3165
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 0,1374
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
16:5310,0011
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1345
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0816
En Düşük
9,8213
16:53477,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,60
|Açılış
|: 477,48
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler16:53
|FORMT
|1,17
|10.237.747
|% 17,00
|
|HLGYO
|3,30
|60.011.922
|% 10,00
|
|BURVA
|27,50
|2.526.196
|% 10,00
|
|KONTR
|54,80
|24.681.738
|% 10,00
|
|MRSHL
|245,30
|2.417.160
|% 10,00
|
|NUGYO
|11,40
|1.859.397
|% -9,95
|
|GSRAY
|3,22
|154.213.791
|% -9,80
|
|ANELE
|4,06
|97.248.521
|% -8,97
|
|ORMA
|27,00
|651.037
|% -8,66
|
|SNKRN
|30,82
|634.195
|% -8,55
|
|GARAN
|7,02
|1.341.657.174
|% 0,86
|
|KOZAL
|106,60
|739.190.114
|% 1,43
|
|EREGL
|17,77
|716.281.101
|% -0,39
|
|SASA
|44,62
|489.941.599
|% 0,04
|
|THYAO
|11,11
|438.871.628
|% 1,93
|
|GARAN
|7,02
|1.341.657.174
|% 0,86
|
|YKBNK
|2,08
|322.459.248
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,80
|272.575.919
|% -0,55
|
|TSKB
|1,20
|108.731.357
|% -0,83
|
|DOHOL
|2,91
|220.785.999
|% -0,68
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-8,48
|
|Altın Gr.
|477
|477
|5,14
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,31
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,02
|7,03
|0,04
|
|B. Petrol
|65,75
|65,75
|0,43
|
Seans Raporu
16:53
daha fazla
-
17:08ATLAS
Yüzde 9.66 oranında artışla 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 260, 111 adet işlem
-
17:07DGGYO
Yüzde 4.74 oranında artışla 9.28 lira fiyatla işlem gören hissede 120, 387 adet işlem
-
17:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 58 artarak (% 0.40 ) 1, 403
-
17:06
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GARAN, YKBNK, EKGYO
-
17:06XU100
Endeks 1, 334 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 11, 874.00 milyon TL de