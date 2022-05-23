***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.05.2022 10:16
No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
13 Mayıs 2022 tarihli KAP açıklamasında duyurduğumuz Kiralama Direktörlüğü pozisyonuna 23 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla Sn. Cem Ertuğrul getirilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031653
BIST
11:382.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 15,35
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.385
11:3815,9287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0559
|Açılış
|: 15,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,8601
11:3816,9550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1539
|Açılış
|: 16,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
16,9759
En Düşük
16,8034
11:38953,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 11,43
|Açılış
|: 952,28
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,52
En Düşük
943,34
BIST En Aktif Hisseler11:38
|IMASM
|51,55
|6.994.516
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|16.702.839
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|12.466.438
|% 9,87
|
|DAGHL
|26,00
|804.908
|% 9,80
|
|MNDRS
|3,30
|25.411.242
|% 8,20
|
|SNKRN
|25,44
|265.644
|% -9,98
|
|SELVA
|10,04
|7.198.903
|% -9,96
|
|POLTK
|643,40
|17.386.451
|% -8,48
|
|ERSU
|3,96
|7.564.325
|% -7,69
|
|MRGYO
|1,24
|14.019.447
|% -6,77
|
|THYAO
|42,76
|920.968.317
|% -0,23
|
|KARSN
|5,90
|710.484.926
|% 4,80
|
|GARAN
|16,34
|655.703.463
|% 0,55
|
|ASELS
|23,44
|644.196.290
|% 2,90
|
|SISE
|19,34
|510.347.314
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,27
|268.848.288
|% 5,83
|
|KARSN
|5,90
|710.484.926
|% 4,80
|
|YKBNK
|4,39
|392.451.803
|% 1,39
|
|TSKB
|1,98
|106.391.559
|% 2,59
|
|AKBNK
|8,13
|352.400.382
|% 1,12
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9136
|15,9287
|% 0,35
|
|Euro
|16,9308
|16,9550
|% 0,92
|
|Sterlin
|19,9556
|20,0557
|% 0,95
|
|Frank
|16,3506
|16,4491
|% 0,81
|
|Riyal
|4,2386
|4,2598
|% 0,47
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|14,02
|
|Altın Gr.
|952
|952
|9,72
|
|Cumhuriyet
|6.289
|6.384
|53,00
|
|Tam
|6.256
|6.412
|10,48
|
|Yarım
|3.024
|3.102
|5,07
|
|Çeyrek
|1.517
|1.551
|2,53
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,11
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,32
|0,20
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,62
|
Seans Raporu
11:38
daha fazla
-
11:52ALARK
Yüzde 4.02 oranında artışla 27.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 401, 986 adet işlem
-
11:51KARSN
Yüzde 4.97 oranında artışla 5.91 lira fiyatla işlem gören hissede 120, 539, 126 adet işlem
-
11:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, KRDMD, TTKOM
-
11:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 98 artarak (% 0.75 ) 2, 141
-
11:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, DERHL, LIDFA