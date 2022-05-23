***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar13 Mayıs 2022 tarihli KAP açıklamasında duyurduğumuz Kiralama Direktörlüğü pozisyonuna 23 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla Sn. Cem Ertuğrul getirilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031653BIST