***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviRAİF ALİ DİNÇKÖK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 03.05.2011 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/ Aksa Akrilik, Akiş GYO, Ak-kim, Ak Havacılık, Karlıtepe Gayrimenkul Geliştirme ve çeşitli Akkök Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Başkan Vekili/Üyesi A Grubu Bağımsız Üye DeğilMURAT GİGİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mühendis 01.12.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/ ANG Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili/ Viem Ticari ve Sanayi Yatırımları Ltd. Şti. grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza/ TEMA Vakfı Mütevelliler Kurulu Üyesi/ KMD (Kategori Mağazacılığı Derneği) Yönetim Kurulu BaşkanıYrd./ TAMPF - Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi/ IKVS Mütevelliler Heyeti Üyesi/ EDRA (European DIY - Retail Association) ve GHIN (Global Home Improvement Network) Yönetim Kurulu Üyesi B Grubu Bağımsız Üye DeğilSİNAN KEMAL UZAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 31.03.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi/ Ankaa LLC'nin kurucusu/ Tekfen Venture Management LLC?de Başkan/ TÜSİAD Girişimcilik ve Gençlik Çalışma Grubu ve Girişimcilik Ekosistemi Çalışma Grubu Üyesi. B Grubu Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komite ÜyesiDAVİT BRAUNŞTAYN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi 26.07.2004 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Lignadekor Üretim ve Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü/ Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. ve Akmerkez Lokanta Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 6.8 C Grubu Bağımsız Üye DeğilALİZE DİNÇKÖK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 03.05.2011 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi/ Aksa Akrilik, Akiş GYO, Akmerkez Lokantacılık, Üçgen Bakım, Ak-Pa Tekstil, Akyaşam, Akasya Çocuk Dünyası, Ak Havacılık, Aktek, Ak-kim, Akcoat, Dinkal ve çeşitli Akkök Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Başkan Vekili/Üyesi A Grubu Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komite ÜyesiAHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı / Akiş GYO, Aksa Akrilik, Akenerji, Ak-kim, Akcoat, Akcez, Aktek, Akasya Çocuk Dünyası ve çeşitli Akkök Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Başkan Vekili/Üyesi / United Nations Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı/ International Paper Co. Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi / Aras Kargo Yönetim Kurulu Üyesi A Grubu Bağımsız Üye DeğilBENAT ORTEGA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.04.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Klepierre S.A. Fransa İcra Kurulu Üyesi ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdürü D Grubu Bağımsız Üye DeğilATİLLA ALTINORDU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 30.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi - Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744030 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı/ Kurumsal Yönetim Komite Üyesi/FATMA DİLEK BİL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 06.05.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Yönetim Kurulu Üyesi/ Kangaroo İletişim Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. kurucu ortağı/ Global Contact-Türkiye Üyesi/ Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi/ Şarap Dostları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı/ `International Council on Women?s Business Leadership-Washington DC? Strateji Danışma Kurulu üyesi/ Accademia Italiana della Cucina Türkiye Başkanı/ TGSD Sürdürülebilirlik Danışmanı/ EURATEX( European Apparel & Textile Confederation) Circular Economy Çalışma Grubu Üyesi/ Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) kurucu üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744030 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı/ Denetimden Sorumlu Komite Üyesi/ Kurumsal Yönetim Komite ÜyesiAYCAN AVCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Aya Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. şirket ortağı, Erak Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Tatko Otomobil Lastik Makine Ticareti ve İnşaat T.A.Ş., Tatko Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Fu Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık A.Ş., Waternet Su Hizmetleri A.Ş., Tapucom Teknoloji Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Apsiyon Bilişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Bimser Çözüm Yazılım Ticaret A.Ş., Alsa Danışmanlık A.Ş., GBS Çözüm Yazılım Ticaret A.Ş. ve Yüzyıl Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi/ Bosch Fren Sistemleri San. Tic. A. Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744030 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komite Başkanı/ Denetimden Sorumlu Komite Üyesi/ Riskin Erken Saptanması Komite Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942202BIST