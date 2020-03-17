***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 12:38
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKMGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830051
BIST
14:3085.504
En Yüksek
|Değişim
|: -2,71%
|| -2.384,00
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
14:306,4931
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0652
|Açılış
|: 6,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4934
En Düşük
6,4177
14:307,1573
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0356
|Açılış
|: 7,1530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1246
14:30306,82
En Yüksek
|Değişim
|: -2,11%
|| -6,62
|Açılış
|: 306,74
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.116.442
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,40
|71.400
|% 8,11
|
|OLMIP
|3,25
|1.080.225
|% 5,18
|
|KARTN
|285,90
|6.226.122
|% 4,76
|
|SELGD
|1,39
|256.018
|% 4,51
|
|TIRE
|3,51
|14.945.676
|% -10,00
|
|PENGD
|2,34
|5.644.838
|% -10,00
|
|CRFSA
|4,86
|2.260.000
|% -10,00
|
|FROTO
|50,85
|12.846.465
|% -10,00
|
|MAVI
|34,02
|2.223.131
|% -10,00
|
|ASELS
|21,56
|783.553.417
|% -5,93
|
|THYAO
|7,87
|678.548.980
|% -4,37
|
|GARAN
|8,25
|464.264.310
|% 0,73
|
|YKBNK
|2,02
|204.265.925
|% -0,49
|
|AKBNK
|6,00
|185.683.312
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,02
|204.265.925
|% -0,49
|
|IHLGM
|0,79
|75.254.003
|% -8,14
|
|THYAO
|7,87
|678.548.980
|% -4,37
|
|TSKB
|0,90
|72.129.479
|% 2,27
|
|ODAS
|1,15
|76.704.018
|% -8,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8427
|7,8820
|% -0,35
|
|Frank
|6,7515
|6,7922
|% -0,21
|
|Riyal
|1,7245
|1,7332
|% 0,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.471
|1.471
|-43,71
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-6,43
|
|Cumhuriyet
|2.053
|2.084
|16,00
|
|Tam
|2.046
|2.099
|15,54
|
|Yarım
|989
|1.015
|7,51
|
|Çeyrek
|496
|508
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|12,16
|12,21
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|2,54
|2,54
|-0,13
|
|B. Petrol
|30,31
|30,31
|0,26
|