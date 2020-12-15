***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2020 10:00
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKMGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893147
BIST
12:371.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,67
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.389
|
1.396
En Düşük
1.385
12:377,8397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0111
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,8683
En Düşük
7,8245
12:379,5351
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0076
|Açılış
|: 9,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5400
|
9,5716
En Düşük
9,5074
12:37464,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,86
|Açılış
|: 464,61
|
|Önceki Kapanış
|: 461,75
|
466,31
En Düşük
460,81
BIST En Aktif Hisseler12:37
|INTEM
|22,66
|2.459.380
|% 10,00
|
|UZERB
|51,10
|467.310
|% 9,99
|
|OZKGY
|6,06
|296.576.367
|% 9,98
|
|OZKGY
|6,06
|296.576.367
|% 9,98
|
|YAPRK
|49,60
|596.093
|% 9,98
|
|ISKUR
|333.000,00
|333.000
|% -10,00
|
|BERA
|18,05
|65.533.367
|% -8,19
|
|DAGHL
|11,60
|99.621
|% -7,94
|
|TKURU
|220,00
|47.960
|% -7,17
|
|IZMDC
|13,08
|22.441.616
|% -6,77
|
|GARAN
|9,72
|930.368.047
|% 0,62
|
|PETKM
|4,94
|767.748.302
|% 1,86
|
|HALKB
|5,58
|704.261.568
|% 4,30
|
|ODAS
|3,95
|693.062.309
|% -1,50
|
|KRDMD
|5,34
|613.396.028
|% -1,66
|
|ODAS
|3,95
|693.062.309
|% -1,50
|
|PETKM
|4,94
|767.748.302
|% 1,86
|
|IHLAS
|1,33
|182.062.084
|% -4,32
|
|HALKB
|5,58
|704.261.568
|% 4,30
|
|KRDMD
|5,34
|613.396.028
|% -1,66
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8363
|7,8397
|% -0,14
|
|Euro
|9,5314
|9,5351
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,3910
|10,4431
|% -0,41
|
|Frank
|8,8140
|8,8671
|% -0,04
|
|Riyal
|2,0821
|2,0925
|% -0,23
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|18,43
|
|Altın Gr.
|465
|465
|2,96
|
|Cumhuriyet
|3.085
|3.131
|14,00
|
|Tam
|3.069
|3.147
|12,13
|
|Yarım
|1.483
|1.522
|5,87
|
|Çeyrek
|744
|761
|2,94
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,31
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,08
|
|B. Petrol
|50,17
|50,17
|-0,12
|