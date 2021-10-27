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***AKMGY* *ISBIR* *DNISI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

27.10.2021 17:01


nun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972850


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.519
Değişim :  0,67% |  10,05
Açılış :  1.508  
Önceki Kapanış :  1.509  
En Yüksek
1.521 En Düşük
1.503
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATATP 39,60 41.032.564 % 10,00  
SELVA 9,92 66.567.003 % 9,98  
JANTS 64,50 327.031.133 % 9,97  
KARYE 20,10 80.755.862 % 9,90  
RHEAG 2,22 7.872.396 % 9,90  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,4944 9,4962 % -0,41  
Euro 11,0445 11,0617 % -0,05  
Sterlin 13,0256 13,0909 % -0,50  
Frank 10,3174 10,3796 % -0,13  
Riyal 2,5248 2,5374 % -0,44  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.796 1.796 3,26  
Altın Gr. 548 548 -1,63  
Cumhuriyet 3.604 3.659 -6,00  
Tam 3.590 3.681 -0,14  
Yarım 1.735 1.780 -0,07  
Çeyrek 870 890 -0,03  
Gümüş.Ons 24,12 24,14 -0,03  
Gümüş Gr. 7,37 7,37 -0,04  
B. Petrol 83,83 83,83 -1,82  
Seans Raporu 18:05
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