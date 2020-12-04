***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.12.2020 17:27
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akkök Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891468
BIST
17:221.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,28
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
17:227,7892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0174
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7566
17:229,4789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0320
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
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9,5376
En Düşük
9,4232
17:22461,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,47
|Açılış
|: 461,78
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
458,44
BIST En Aktif Hisseler17:20
|SNPAM
|17,38
|6.348.371
|% 10,00
|
|IDEAS
|11,22
|4.678.616
|% 10,00
|
|SASA
|18,71
|606.475.255
|% 9,99
|
|ERBOS
|35,56
|35.384.102
|% 9,96
|
|DYOBY
|13,15
|273.582.979
|% 9,95
|
|TKNSA
|14,52
|825.546.696
|% -9,98
|
|UFUK
|14,66
|936.953
|% -9,95
|
|SAFKR
|15,02
|11.357.829
|% -9,95
|
|SODSN
|23,36
|287.286
|% -9,74
|
|SELEC
|15,18
|1.282.348.495
|% -8,94
|
|PETKM
|4,67
|4.166.026.092
|% 9,62
|
|DOHOL
|2,80
|1.702.443.010
|% 5,66
|
|TSKB
|1,93
|1.665.690.443
|% -6,31
|
|SELEC
|15,18
|1.282.348.495
|% -8,94
|
|TUPRS
|95,15
|1.276.614.558
|% 3,09
|
|PETKM
|4,67
|4.166.026.092
|% 9,62
|
|TSKB
|1,93
|1.665.690.443
|% -6,31
|
|DOHOL
|2,80
|1.702.443.010
|% 5,66
|
|ZOREN
|2,80
|742.397.262
|% 4,09
|
|EKGYO
|2,16
|465.604.931
|% -0,46
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7839
|7,7892
|% 0,22
|
|Euro
|9,4713
|9,4789
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,4981
|10,5507
|% 0,71
|
|Frank
|8,7202
|8,7728
|% 0,38
|
|Riyal
|2,0698
|2,0802
|% 0,18
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,84
|
|Cumhuriyet
|3.057
|3.103
|-7,00
|
|Tam
|3.049
|3.126
|0,65
|
|Yarım
|1.474
|1.512
|0,31
|
|Çeyrek
|739
|756
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,00
|