***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.12.2020 09:09
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Davit Braunştayn tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892585
BIST
10:471.356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,06
|Açılış
|: 1.353
|
|Önceki Kapanış
|: 1.350
|
1.360
En Düşük
1.353
10:477,8573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0329
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8602
En Düşük
7,8188
10:479,5047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0526
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5147
En Düşük
9,4454
10:47462,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,73
|Açılış
|: 462,90
|
|Önceki Kapanış
|: 462,17
|
463,74
En Düşük
461,06
BIST En Aktif Hisseler10:47
|DITAS
|35,20
|3.625.178
|% 10,00
|
|BALAT
|8,37
|311.665
|% 9,99
|
|BOSSA
|15,77
|31.759.305
|% 9,97
|
|POLTK
|328,60
|241.850
|% 9,97
|
|LINK
|51,50
|9.795.393
|% 9,95
|
|SNKRN
|6,32
|47.078
|% -9,97
|
|YESIL
|75,05
|1.445.753
|% -4,70
|
|ADESE
|2,90
|28.321.389
|% -3,97
|
|RODRG
|13,35
|72.304
|% -3,89
|
|ITTFH
|2,69
|192.098.447
|% -3,58
|
|PETKM
|4,85
|586.338.036
|% 2,32
|
|KRDMD
|5,24
|583.428.022
|% 2,95
|
|ODAS
|3,79
|424.925.669
|% 2,43
|
|SISE
|7,15
|367.560.016
|% 1,71
|
|GARAN
|9,30
|289.348.734
|% 0,22
|
|PETKM
|4,85
|586.338.036
|% 2,32
|
|ODAS
|3,79
|424.925.669
|% 2,43
|
|KRDMD
|5,24
|583.428.022
|% 2,95
|
|DOHOL
|3,05
|270.368.397
|% -2,24
|
|ITTFH
|2,69
|192.098.447
|% -3,58
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8526
|7,8573
|% 0,42
|
|Euro
|9,4980
|9,5047
|% 0,56
|
|Sterlin
|10,4104
|10,4626
|% -0,32
|
|Frank
|8,7811
|8,8340
|% 0,30
|
|Riyal
|2,0830
|2,0934
|% 0,23
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|1,08
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,79
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|-24,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|-25,20
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|-12,19
|
|Çeyrek
|746
|763
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,00
|
|B. Petrol
|48,97
|48,97
|0,11
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