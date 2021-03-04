***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.03.2021 09:08
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akkök Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915029
BIST
10:261.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,86
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.536
En Düşük
1.525
10:267,4369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0086
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4665
En Düşük
7,4117
10:268,9849
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
9,0195
En Düşük
8,9529
10:26410,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,20
|Açılış
|: 410,76
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
412,47
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler10:26
|KRVGD
|18,59
|113.175.739
|% 10,00
|
|ISBIR
|7.320,50
|3.572.404
|% 10,00
|
|VAKFN
|23,56
|6.219.416
|% 9,99
|
|KENT
|434,10
|6.087.818
|% 9,98
|
|IDEAS
|51,40
|1.855.643
|% 9,97
|
|CASA
|164,90
|3.845.798
|% -9,99
|
|EPLAS
|39,94
|5.214.886
|% -9,96
|
|MERIT
|284,00
|628.208
|% -8,68
|
|LINK
|53,00
|9.101.361
|% -8,62
|
|SEYKM
|31,50
|27.739.080
|% -8,59
|
|THYAO
|14,92
|348.917.995
|% 0,00
|
|PETKM
|5,81
|265.714.614
|% 1,40
|
|OZKGY
|6,15
|142.173.925
|% 9,24
|
|OZKGY
|6,15
|142.173.925
|% 9,24
|
|GOZDE
|8,36
|140.437.538
|% 5,42
|
|PETKM
|5,81
|265.714.614
|% 1,40
|
|TSKB
|1,70
|67.766.720
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,43
|86.470.052
|% 0,00
|
|THYAO
|14,92
|348.917.995
|% 0,00
|
|OZKGY
|6,15
|142.173.925
|% 9,24
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4348
|7,4369
|% -0,12
|
|Euro
|8,9742
|8,9849
|% -0,02
|
|Sterlin
|10,3397
|10,3915
|% -0,19
|
|Frank
|8,0463
|8,0947
|% -0,21
|
|Riyal
|1,9743
|1,9842
|% -0,25
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|5,22
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,14
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-2,00
|
|Tam
|2.701
|2.771
|0,35
|
|Yarım
|1.305
|1.340
|0,17
|
|Çeyrek
|655
|670
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,00
|
|B. Petrol
|64,66
|64,66
|0,59
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