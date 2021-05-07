***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.05.2021 09:17
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Davit Braunştayn tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935111
BIST
10:571.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,51
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.431
10:578,2923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0227
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3017
En Düşük
8,2445
10:5710,0240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0190
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0384
En Düşük
9,9609
10:57485,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,72
|Açılış
|: 485,09
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
485,95
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler10:57
|AYES
|22,00
|260.766
|% 10,00
|
|AYCES
|80,80
|502.334
|% 9,93
|
|IDEAS
|74,60
|611.795
|% 9,87
|
|KSTUR
|358,00
|563.134
|% 9,41
|
|MRSHL
|339,80
|7.605.489
|% 8,39
|
|VAKFN
|15,54
|3.188.855
|% -9,97
|
|TACTR
|26,00
|78.000
|% -5,45
|
|SODSN
|27,22
|66.444
|% -5,02
|
|SERVE
|15,02
|9.658
|% -4,94
|
|ITTFH
|1,98
|34.982.280
|% -4,81
|
|PETKM
|6,73
|752.855.742
|% -2,46
|
|KOZAL
|131,00
|711.461.167
|% 6,94
|
|KRDMD
|8,22
|412.643.451
|% -0,72
|
|TUPRS
|93,85
|269.846.702
|% 2,34
|
|THYAO
|12,89
|229.529.380
|% -0,31
|
|PETKM
|6,73
|752.855.742
|% -2,46
|
|KRDMD
|8,22
|412.643.451
|% -0,72
|
|YKBNK
|2,08
|79.155.600
|% 0,00
|
|GARAN
|7,36
|163.024.662
|% -0,41
|
|TSKB
|1,25
|26.460.307
|% 0,81
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2887
|8,2923
|% 0,27
|
|Euro
|10,0166
|10,0240
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,5174
|11,5752
|% 0,56
|
|Frank
|9,0950
|9,1498
|% 0,22
|
|Riyal
|2,2059
|2,2169
|% 0,35
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|4,23
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,57
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,30
|27,34
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,03
|
|B. Petrol
|68,31
|68,31
|0,22
|