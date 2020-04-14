***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2020 08:47
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım/SAtım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş 10.576,73 % 0,00105 % 0,00992 % 947,56
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837675
BIST
11:0297.999
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 1.600,55
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.074
En Düşük
97.491
11:026,7821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0114
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7965
En Düşük
6,7646
11:027,4069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0238
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4322
En Düşük
7,3720
11:02375,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,64
|Açılış
|: 375,63
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
376,29
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|3,52
|18.999.126
|% 10,00
|
|DOCO
|462,50
|12.437.637
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|14.200
|% 9,99
|
|YONGA
|10,71
|18.635
|% 9,96
|
|VKING
|4,20
|2.344.852
|% 9,95
|
|PRZMA
|4,06
|9.320.723
|% -6,67
|
|TDGYO
|2,24
|621.154
|% -6,28
|
|MMCAS
|0,79
|5.147
|% -4,82
|
|IHEVA
|2,45
|29.671.234
|% -4,67
|
|ETYAT
|1,25
|1.120.283
|% -4,58
|
|ASELS
|25,74
|360.149.721
|% 3,21
|
|THYAO
|10,55
|339.386.845
|% 3,53
|
|PGSUS
|60,75
|271.318.281
|% 8,48
|
|GARAN
|8,60
|182.652.308
|% 1,65
|
|GSRAY
|2,63
|105.997.148
|% 1,94
|
|IEYHO
|0,61
|50.472.426
|% 1,67
|
|CEMAS
|1,08
|60.057.512
|% 4,85
|
|YKBNK
|2,05
|89.283.582
|% 1,49
|
|GSRAY
|2,63
|105.997.148
|% 1,94
|
|ODAS
|1,51
|52.474.576
|% 2,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4891
|8,5317
|% 0,60
|
|Frank
|6,9976
|7,0398
|% 0,45
|
|Riyal
|1,7976
|1,8066
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|9,48
|
|Altın Gr.
|375
|375
|1,95
|
|Cumhuriyet
|2.397
|2.455
|11,50
|
|Tam
|2.463
|2.527
|11,90
|
|Yarım
|1.198
|1.230
|5,80
|
|Çeyrek
|601
|615
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|15,53
|15,58
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,03
|
|B. Petrol
|31,86
|31,86
|0,12
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:14DURDO
Yüzde 6.72 oranında artışla 19.37 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 199 adet işlem
-
11:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2031, 24 artarak (% 1.77 ) 116, 773
-
11:13
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi IEYHO, CEMAS, YKBNK
-
11:13XU100
Endeks 97, 996 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 66 üstünde . İşlem hacmi 3, 161.00 milyon TL de
-
11:13VERTU
Yüzde 7.42 oranında artışla 4.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 878, 478 adet işlem