***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2020 09:05
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım/SAtım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ak Yatırım Menkul DEğerler A.Ş 383.138,43 % 0,00087 % 0,04428 % 5.065,02
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837693
BIST
16:1397.984
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 1.585,15
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.316
En Düşük
97.273
16:136,7992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0285
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8001
En Düşük
6,7646
16:137,4523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0692
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4599
En Düşük
7,3720
16:13378,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 5,06
|Açılış
|: 378,06
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
378,41
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|PGSUS
|61,60
|675.345.114
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,52
|20.097.926
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|KLNMA
|48,88
|38.235.618
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|IHEVA
|2,33
|138.118.512
|% -9,34
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|PRZMA
|4,00
|32.384.946
|% -8,05
|
|MZHLD
|11,50
|30.682
|% -8,00
|
|COSMO
|2,11
|11.463
|% -7,05
|
|THYAO
|10,75
|1.452.003.429
|% 5,50
|
|ASELS
|26,32
|1.409.957.980
|% 5,53
|
|GARAN
|8,60
|794.015.889
|% 1,65
|
|PGSUS
|61,60
|675.345.114
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,63
|437.910.654
|% 1,94
|
|GSRAY
|2,63
|437.910.654
|% 1,94
|
|IHLGM
|1,10
|162.393.617
|% 2,80
|
|IEYHO
|0,60
|89.769.812
|% 0,00
|
|THYAO
|10,75
|1.452.003.429
|% 5,50
|
|YKBNK
|2,04
|263.613.690
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5229
|8,5657
|% 1,00
|
|Frank
|7,0422
|7,0846
|% 1,08
|
|Riyal
|1,8030
|1,8120
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|15,70
|
|Altın Gr.
|378
|378
|4,91
|
|Cumhuriyet
|2.417
|2.476
|32,30
|
|Tam
|2.485
|2.548
|33,30
|
|Yarım
|1.209
|1.240
|16,20
|
|Çeyrek
|606
|620
|8,10
|
|Gümüş.Ons
|15,66
|15,70
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,07
|
|B. Petrol
|31,13
|31,13
|-0,61
|
Seans Raporu
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16:23XU100
Endeks 97, 927 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 59 üstünde . İşlem hacmi 10, 530.00 milyon TL de
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16:23KLNMA
Yüzde 9.99 oranında artışla 48.88 lira fiyatla işlem gören hissede 791, 584 adet işlem
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16:22PNSUT
Yüzde 5.81 oranında artışla 13.11 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 088, 655 adet işlem
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16:21ASELS
Yüzde 5.45 oranında artışla 26.30 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 364, 776 adet işlem
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16:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, TTKOM, VAKBN