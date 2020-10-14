***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2020 21:49
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK YATIRIM 232.842,757 % 0,00001 % 0,000202 % 20,165961
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881782
BIST
10:291.190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,17
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.186
10:297,9213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0107
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9337
En Düşük
7,9004
10:299,3091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0173
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3384
En Düşük
9,2808
10:29483,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,37
|Açılış
|: 483,29
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
484,75
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler10:26
|EUYO
|3,41
|1.184.985
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.943,90
|459.248
|% 10,00
|
|ESEN
|13,67
|2.181.090
|% 9,98
|
|DAGHL
|16,10
|3.067.968
|% 9,97
|
|CELHA
|15,56
|3.581.110
|% 9,96
|
|PENGD
|5,49
|6.222.888
|% -10,00
|
|TKURU
|325,00
|407.225
|% -10,00
|
|KSTUR
|131,40
|79.628
|% -10,00
|
|VANGD
|11,98
|1.929.858
|% -9,99
|
|YAPRK
|61,30
|238.089
|% -9,99
|
|PETKM
|4,79
|417.653.576
|% -1,24
|
|ZOREN
|3,15
|385.364.555
|% 2,94
|
|EKGYO
|1,95
|183.946.604
|% 2,63
|
|SISE
|6,81
|158.334.495
|% 0,74
|
|TUPRS
|82,75
|153.306.527
|% -1,02
|
|ZOREN
|3,15
|385.364.555
|% 2,94
|
|EKGYO
|1,95
|183.946.604
|% 2,63
|
|PETKM
|4,79
|417.653.576
|% -1,24
|
|AKENR
|2,71
|119.890.586
|% 3,83
|
|KRDMD
|3,73
|145.912.998
|% 0,54
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9169
|7,9210
|% 0,13
|
|Euro
|9,2987
|9,3052
|% 0,14
|
|Sterlin
|10,2485
|10,2999
|% -0,13
|
|Frank
|8,6252
|8,6771
|% 0,00
|
|Riyal
|2,1022
|2,1127
|% -0,01
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|-1,86
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-0,61
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.264
|31,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|25,79
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|12,48
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,24
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,16
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,04
|
|B. Petrol
|43,20
|43,20
|-0,12
|