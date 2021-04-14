***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2021 08:21
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK YATIRIM 6.245,6228 % 0,000144 % 0,000068 % 0,470034
COWEN 1.592,5218 % 0,000251 % 0,000017 % 0,068534
YAPI KREDİ YATIRIM 3,72 % 0,0004 % 0 % 0,000101
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927748
BIST
10:501.393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 15,11
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.396
En Düşük
1.381
10:508,0757
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0300
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
8,1332
En Düşük
8,0615
10:509,6612
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0359
|Açılış
|: 6,6447
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6119
|
9,7345
En Düşük
9,6494
10:50454,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,09
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler10:48
|DITAS
|14,66
|2.375.081
|% 9,98
|
|TUREX
|19,31
|2.702.299
|% 9,97
|
|MTRKS
|54,50
|18.412.934
|% 9,97
|
|QUAGR
|24,08
|776.749
|% 9,95
|
|BNTAS
|6,07
|25.303.823
|% 7,43
|
|BJKAS
|12,16
|65.076.757
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|5.232.061
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|195.623
|% -9,99
|
|SONME
|32,82
|455.574
|% -9,98
|
|UTPYA
|16,81
|759.610
|% -9,96
|
|GARAN
|6,83
|339.315.988
|% 1,94
|
|SASA
|45,06
|286.159.503
|% 6,47
|
|KRDMD
|7,39
|219.939.270
|% 0,27
|
|EREGL
|17,17
|201.107.187
|% 0,47
|
|PETKM
|6,18
|177.683.167
|% 0,98
|
|GARAN
|6,83
|339.315.988
|% 1,94
|
|TSKB
|1,31
|60.197.477
|% 1,55
|
|YKBNK
|2,11
|68.998.811
|% 1,44
|
|KRDMD
|7,39
|219.939.270
|% 0,27
|
|PETKM
|6,18
|177.683.167
|% 0,98
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0675
|8,0730
|% -0,40
|
|Euro
|9,6491
|9,6766
|% -0,21
|
|Sterlin
|11,1439
|11,1998
|% 0,27
|
|Frank
|8,7688
|8,8217
|% -0,02
|
|Riyal
|2,1547
|2,1655
|% -0,02
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|-0,72
|
|Altın Gr.
|454
|455
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,44
|25,46
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,02
|
|B. Petrol
|64,34
|64,34
|0,67
|