***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2021 08:20
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK YATIRIM 213.676,5935 % 0,000354 % 0,001369 % 3,864108
COMMERZBANK 21.229,4215 % 0,000589 % 0,000136 % 0,230996
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927712
BIST
10:101.395
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 16,21
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.396
En Düşük
1.381
10:108,1043
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1332
En Düşük
8,0920
10:109,7071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0100
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7345
En Düşük
9,6811
10:10455,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,44
|Açılış
|: 455,13
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
454,01
BIST En Aktif Hisseler10:10
|MTRKS
|54,50
|15.139.446
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|1.763.544
|% 9,97
|
|QUAGR
|24,08
|478.710
|% 9,95
|
|YAPRK
|132,70
|6.404.460
|% 9,94
|
|CLEBI
|276,20
|8.516.438
|% 7,05
|
|ORMA
|33,52
|195.623
|% -9,99
|
|SONME
|32,82
|455.574
|% -9,98
|
|UTPYA
|16,81
|759.610
|% -9,96
|
|ETYAT
|4,37
|375.523
|% -9,90
|
|MERIT
|178,00
|216.270
|% -9,69
|
|EREGL
|17,13
|109.549.737
|% 0,23
|
|SASA
|43,82
|99.712.358
|% 3,54
|
|GARAN
|6,80
|81.972.739
|% 1,49
|
|KRDMD
|7,41
|74.558.247
|% 0,54
|
|PETKM
|6,17
|61.845.270
|% 0,82
|
|TSKB
|1,30
|35.736.024
|% 0,78
|
|EKGYO
|1,83
|35.500.110
|% 2,23
|
|GARAN
|6,80
|81.972.739
|% 1,49
|
|YKBNK
|2,12
|22.537.162
|% 1,92
|
|KRDMD
|7,41
|74.558.247
|% 0,54
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1000
|8,1043
|% -0,02
|
|Euro
|9,6957
|9,7071
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,1572
|11,2131
|% 0,39
|
|Frank
|8,7831
|8,8360
|% 0,15
|
|Riyal
|2,1563
|2,1671
|% 0,06
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|2,87
|
|Altın Gr.
|456
|456
|1,18
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,51
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,66
|0,05
|
|B. Petrol
|64,60
|64,60
|0,93
|
Seans Raporu
10:10
daha fazla
-
10:21QUAGR
Yüzde 9.95 oranında artışla 24.08 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 460 adet işlem
-
10:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, EREGL, KRDMD
-
10:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, GUBRF, ARCLK
-
10:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 68 artarak (% 0.98 ) 1, 203
-
10:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QUAGR, YAPRK, MTRKS, TUREX