***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 08:56
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
aracı kurum komısyonları
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31.246,23 % 0,000181 % 0,000113 % 0,627851
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046136
BIST
10:142.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 9,20
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.463
En Düşük
2.448
10:1417,5609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1285
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5609
En Düşük
17,4264
10:1417,9026
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1886
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,9026
En Düşük
17,6727
10:14963,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,24
|Açılış
|: 963,79
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
964,62
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler10:12
|KLRHO
|12,55
|11.501.506
|% 9,99
|
|DESPC
|11,81
|4.401.044
|% 9,96
|
|IMASM
|62,10
|5.163.694
|% 7,81
|
|RTALB
|9,83
|32.515.777
|% 6,39
|
|PSGYO
|2,93
|18.427.213
|% 6,34
|
|ATSYH
|46,50
|341.264
|% -5,06
|
|RODRG
|21,00
|1.127.768
|% -3,67
|
|KZBGY
|97,85
|1.236.124
|% -2,44
|
|ECILC
|13,47
|37.098.604
|% -2,32
|
|SELGD
|4,85
|250.618
|% -2,22
|
|THYAO
|49,88
|297.560.231
|% -0,20
|
|EKGYO
|3,04
|253.699.381
|% 2,36
|
|SISE
|20,96
|219.767.584
|% 1,45
|
|KERVT
|6,88
|138.200.050
|% -0,15
|
|KCHOL
|34,58
|103.511.692
|% 0,82
|
|EKGYO
|3,04
|253.699.381
|% 2,36
|
|ODAS
|3,49
|102.106.614
|% 0,00
|
|KERVT
|6,88
|138.200.050
|% -0,15
|
|SISE
|20,96
|219.767.584
|% 1,45
|
|YKBNK
|4,39
|45.157.276
|% 0,00
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5531
|17,5618
|% 0,74
|
|Euro
|17,8691
|17,8894
|% 0,99
|
|Sterlin
|20,9752
|21,0804
|% 0,81
|
|Frank
|17,9633
|18,0715
|% 0,95
|
|Riyal
|4,6608
|4,6842
|% 0,51
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-0,90
|
|Altın Gr.
|964
|964
|4,77
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.545
|6.631
|7,00
|
|Yarım
|3.179
|3.237
|4,00
|
|Çeyrek
|1.595
|1.618
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,73
|18,77
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,60
|0,10
|
|B. Petrol
|106
|106
|0,04
|