***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 08:58
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ARACI KOMISYON ORANLARI
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 564,53 % 0,000018 % 0,000013 % 0,702895
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046165
BIST
18:052.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.451
En Düşük
2.402
18:0517,4901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0577
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,4964
En Düşük
17,4264
18:0517,7640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0500
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,7640
En Düşük
17,6727
18:05961,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,98
|Açılış
|: 960,25
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
961,87
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|9,24
|160.969.996
|% 10,00
|
|BIZIM
|19,18
|74.526.632
|% 9,98
|
|ECILC
|13,79
|295.311.014
|% 9,97
|
|ASUZU
|194,10
|419.541.374
|% 9,97
|
|UFUK
|77,20
|3.331.517
|% 9,97
|
|GESAN
|47,20
|309.058.390
|% -8,26
|
|DOBUR
|42,80
|9.319.322
|% -8,15
|
|SILVR
|20,44
|74.246.906
|% -7,26
|
|SMRTG
|29,44
|174.577.655
|% -6,54
|
|FENER
|51,70
|289.919.707
|% -5,31
|
|THYAO
|49,98
|4.428.109.586
|% 4,26
|
|EREGL
|27,32
|1.659.059.130
|% 5,24
|
|SISE
|20,66
|1.600.911.210
|% 1,57
|
|ODAS
|3,49
|1.087.441.028
|% 7,06
|
|SASA
|41,10
|1.067.763.244
|% 3,63
|
|ODAS
|3,49
|1.087.441.028
|% 7,06
|
|EKGYO
|2,97
|691.889.979
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,39
|761.924.803
|% 5,02
|
|THYAO
|49,98
|4.428.109.586
|% 4,26
|
|AKBNK
|8,27
|717.557.349
|% 4,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4661
|17,5000
|% 0,39
|
|Euro
|17,7343
|17,7627
|% 0,27
|
|Sterlin
|20,8314
|20,9358
|% 0,12
|
|Frank
|17,8262
|17,9336
|% 0,18
|
|Riyal
|4,6375
|4,6608
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|0,83
|
|Altın Gr.
|960
|960
|0,88
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.510
|6.632
|8,00
|
|Yarım
|3.162
|3.237
|4,00
|
|Çeyrek
|1.586
|1.618
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,72
|18,75
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,55
|0,05
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,18
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 97 artarak (% 2.96 ) 2, 153
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, RTALB, KLRHO, MAKIM, GLRYH
-
17:59
BIZIM, ECILC, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BJKAS, FRIGO, AGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 168 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 75 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 26 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem