***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 09:01
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ARACI KURUM KOMISYONLARI
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S. 17.235,54 % 0,0003 % 0,000064 % 0,213505
ÜNLÜ YATIRIM 6.334,28 % 0,00025 % 0,000024 % 0,094156
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 331.477,15 % 0,000124 % 0,001232 % 9,967902
TEB YATIRIM 5.025,01 % 0,000315 % 0,000019 % 0,059284
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.581,48 % 0,00025 % 0,00001 % 0,038371
BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 3.460,76 % 0,00035 % 0,000013 % 0,03675
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046172
BIST