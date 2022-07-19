***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 09:01
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ARACI KURUM KOMISYONLARI
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
COWEN 45.963,6461 % 0,00029 % 0,000029 % 0,100676
KAPSAM DIŞI 1.003,2062 % 0,00025 % 0,000001 % 0,002549
COMMERZBANK 322.393,4307 % 0,000343 % 0,000205 % 0,596821
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 666.675,943 % 0,000236 % 0,000424 % 1,79539
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046181
BIST
18:052.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
0
En Düşük
0
18:0517,5528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1204
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5592
En Düşük
17,4264
18:0517,8764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1624
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8796
En Düşük
17,6727
18:05963,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,68
|Açılış
|: 963,23
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
963,79
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PSGYO
|10,30
|64.031.304
|% 273,83
|
|VERTU
|21,30
|19.762.439
|% 0,47
|
|YKSLN
|7,68
|9.006.705
|% 0,00
|
|SOKM
|12,32
|68.458.727
|% 0,00
|
|PAPIL
|14,25
|15.171.709
|% 0,00
|
|ADEL
|24,42
|2.690.253
|% 0,00
|
|ADESE
|0,75
|24.129.558
|% 0,00
|
|AGYO
|3,85
|21.428.710
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,27
|717.557.349
|% 0,00
|
|AKYHO
|1,60
|2.792.287
|% 0,00
|
|THYAO
|49,98
|4.428.109.586
|% 0,00
|
|EREGL
|27,32
|1.659.059.130
|% 0,00
|
|SISE
|20,66
|1.600.911.210
|% 0,00
|
|ODAS
|3,49
|1.087.441.028
|% 0,00
|
|SASA
|41,10
|1.067.763.244
|% 0,00
|
|ODAS
|3,49
|1.087.441.028
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,97
|691.889.979
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|761.924.803
|% 0,00
|
|THYAO
|49,98
|4.428.109.586
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,27
|717.557.349
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5418
|17,5528
|% 0,69
|
|Euro
|17,8593
|17,8764
|% 0,92
|
|Sterlin
|20,9363
|21,0413
|% 0,62
|
|Frank
|17,9208
|18,0288
|% 0,72
|
|Riyal
|4,6560
|4,6794
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-0,27
|
|Altın Gr.
|963
|963
|3,28
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.533
|6.626
|2,00
|
|Yarım
|3.174
|3.234
|1,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.617
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,72
|18,75
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,54
|10,55
|0,05
|
|B. Petrol
|106
|106
|0,16
|