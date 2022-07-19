***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 08:56
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
aracı kurum komısyonları
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 149,38 % 0,000019 % 0,000002 % 0,10901
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046145
BIST
10:482.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 6,20
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.465
En Düşük
2.448
10:4817,5608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1284
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5643
En Düşük
17,4264
10:4817,9929
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,2789
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,9955
En Düşük
17,6727
10:48965,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 5,96
|Açılış
|: 965,51
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
965,65
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler10:46
|KLRHO
|12,55
|12.740.693
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.671.836
|% 9,98
|
|DESPC
|11,81
|6.421.676
|% 9,96
|
|UFUK
|84,25
|369.352
|% 9,13
|
|RTALB
|10,05
|67.917.948
|% 8,77
|
|ATSYH
|46,50
|341.264
|% -5,06
|
|PENTA
|406,70
|12.633.504
|% -4,53
|
|RODRG
|21,00
|28.371
|% -3,67
|
|KZBGY
|97,45
|2.084.475
|% -2,84
|
|LIDFA
|9,59
|6.528.122
|% -2,74
|
|THYAO
|49,66
|1.069.435.759
|% -0,64
|
|EKGYO
|3,08
|604.991.448
|% 3,70
|
|SISE
|20,84
|464.754.322
|% 0,87
|
|KCHOL
|34,48
|254.410.434
|% 0,52
|
|ODAS
|3,47
|213.755.670
|% -0,57
|
|EKGYO
|3,08
|604.991.448
|% 3,70
|
|ODAS
|3,47
|213.755.670
|% -0,57
|
|YKBNK
|4,34
|148.550.768
|% -1,14
|
|SISE
|20,84
|464.754.322
|% 0,87
|
|THYAO
|49,66
|1.069.435.759
|% -0,64
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5516
|17,5608
|% 0,74
|
|Euro
|17,9793
|17,9929
|% 1,57
|
|Sterlin
|20,9944
|21,0996
|% 0,90
|
|Frank
|18,0012
|18,1096
|% 1,17
|
|Riyal
|4,6610
|4,6844
|% 0,52
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|1,42
|
|Altın Gr.
|965
|965
|5,60
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.531
|6.614
|-10,00
|
|Yarım
|3.182
|3.233
|0,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.616
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,75
|18,78
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,62
|0,12
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,58
|
Seans Raporu
10:46
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11:01NIBAS
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11:00XU050
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