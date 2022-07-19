***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 09:01
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ARACI KURUM KOMISYONLARI
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
COMMERZBANK 76.744,5514 % 0,000785 % 0,000304 % 0,387468
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 19.594,9113 % 0,000074 % 0,000078 % 1,052368
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046180
BIST
11:082.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 6,65
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.465
En Düşük
2.448
11:0817,5658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1334
|Açılış
|: 17,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5658
En Düşük
17,4264
11:0818,0045
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 0,2905
|Açılış
|: 17,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0117
En Düşük
17,6727
11:08966,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,76
|Açılış
|: 966,17
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
966,55
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler11:08
|KLRHO
|12,55
|12.819.444
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.729.358
|% 9,98
|
|DESPC
|11,81
|6.714.115
|% 9,96
|
|RTALB
|10,10
|99.470.881
|% 9,31
|
|UFUK
|84,25
|369.352
|% 9,13
|
|ATSYH
|46,50
|341.264
|% -5,06
|
|LIDFA
|9,38
|9.455.806
|% -4,87
|
|PENTA
|407,30
|18.475.503
|% -4,39
|
|KRSTL
|8,23
|11.654.559
|% -3,74
|
|RODRG
|21,00
|28.371
|% -3,67
|
|THYAO
|49,84
|1.195.478.504
|% -0,28
|
|EKGYO
|3,09
|726.579.931
|% 4,04
|
|SISE
|20,80
|535.349.160
|% 0,68
|
|ODAS
|3,52
|322.234.922
|% 0,86
|
|KCHOL
|34,42
|293.884.222
|% 0,35
|
|EKGYO
|3,09
|726.579.931
|% 4,04
|
|ODAS
|3,52
|322.234.922
|% 0,86
|
|YKBNK
|4,31
|193.228.278
|% -1,82
|
|SISE
|20,80
|535.349.160
|% 0,68
|
|ZOREN
|1,95
|47.535.865
|% 0,00
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5542
|17,5658
|% 0,77
|
|Euro
|17,9892
|18,0045
|% 1,64
|
|Sterlin
|21,0282
|21,1337
|% 1,06
|
|Frank
|18,0223
|18,1309
|% 1,29
|
|Riyal
|4,6609
|4,6843
|% 0,52
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|2,32
|
|Altın Gr.
|965
|965
|5,25
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.530
|6.613
|-11,00
|
|Yarım
|3.182
|3.232
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.616
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,80
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,60
|0,10
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,39
|
Seans Raporu
11:08
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11:23GLRYH
Yüzde 6.86 oranında artışla 3.74 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 249, 295 adet işlem
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11:20XU100
Endeks 2, 456 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 7, 325.00 milyon TL de
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11:20NIBAS
Yüzde 6.51 oranında artışla 9.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 006, 899 adet işlem
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11:18POLTK
Yüzde 4.02 oranında artışla 641.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 543 adet işlem