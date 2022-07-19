***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 09:02
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ARACI KURUM KOMISYONLARI
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
YAPI KREDİ YATIRIM 20.129,95 % 0,0004 % 0,000152 % 0,379525
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2,18 % 0,000022 % 0 % 0,000747
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046189
BIST
11:102.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 7,25
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.465
En Düşük
2.448
11:1017,5665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1341
|Açılış
|: 17,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5665
En Düşük
17,4264
11:1018,0107
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,2967
|Açılış
|: 17,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0117
En Düşük
17,6727
11:10966,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 6,78
|Açılış
|: 966,33
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
966,55
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler11:10
|KLRHO
|12,55
|12.819.444
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.729.358
|% 9,98
|
|DESPC
|11,81
|6.714.115
|% 9,96
|
|RTALB
|10,10
|99.470.881
|% 9,31
|
|UFUK
|84,25
|369.352
|% 9,13
|
|ATSYH
|46,50
|341.264
|% -5,06
|
|LIDFA
|9,38
|9.455.806
|% -4,87
|
|PENTA
|407,30
|18.475.503
|% -4,39
|
|KRSTL
|8,23
|11.654.559
|% -3,74
|
|RODRG
|21,00
|28.371
|% -3,67
|
|THYAO
|49,84
|1.195.478.504
|% -0,28
|
|EKGYO
|3,09
|726.579.931
|% 4,04
|
|SISE
|20,80
|535.349.160
|% 0,68
|
|ODAS
|3,52
|322.234.922
|% 0,86
|
|KCHOL
|34,42
|293.884.222
|% 0,35
|
|EKGYO
|3,09
|726.579.931
|% 4,04
|
|ODAS
|3,52
|322.234.922
|% 0,86
|
|YKBNK
|4,31
|193.228.278
|% -1,82
|
|SISE
|20,80
|535.349.160
|% 0,68
|
|ZOREN
|1,95
|47.535.865
|% 0,00
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5594
|17,5665
|% 0,77
|
|Euro
|18,0016
|18,0107
|% 1,67
|
|Sterlin
|21,0282
|21,1337
|% 1,06
|
|Frank
|18,0223
|18,1309
|% 1,29
|
|Riyal
|4,6609
|4,6843
|% 0,52
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|966
|967
|6,98
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.542
|6.613
|-11,00
|
|Yarım
|3.188
|3.233
|0,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.616
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|0,13
|
Seans Raporu
11:10
daha fazla
-
11:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 18 kaybederek (% -0.01 ) 2, 614
-
11:25
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EKGYO, TRKCM
-
11:25XU100
Endeks 2, 459 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 7, 593.00 milyon TL de
-
11:23GLRYH
Yüzde 6.86 oranında artışla 3.74 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 249, 295 adet işlem
-
11:21GLRYH
Yüzde 6.57 oranında artışla 3.73 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 082, 438 adet işlem