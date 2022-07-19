***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 09:02
racı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
COMMERZBANK 564,0607 % 0,000547 % 0,000025 % 0,046577
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 25.622,2542 % 0,000016 % 0,001157 % 71,257479
COWEN 86,4395 % 0,000609 % 0,000004 % 0,006413
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046197
BIST
10:482.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 6,20
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.465
En Düşük
2.448
10:4817,5636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1312
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5643
En Düşük
17,4264
10:4818,0020
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,2880
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
18,0020
En Düşük
17,6727
10:48964,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,17
|Açılış
|: 964,72
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
965,65
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler10:48
|KLRHO
|12,55
|12.740.693
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.671.836
|% 9,98
|
|DESPC
|11,81
|6.421.676
|% 9,96
|
|UFUK
|84,25
|369.352
|% 9,13
|
|RTALB
|10,05
|67.917.948
|% 8,77
|
|ATSYH
|46,50
|341.264
|% -5,06
|
|PENTA
|406,70
|12.633.504
|% -4,53
|
|RODRG
|21,00
|28.371
|% -3,67
|
|KZBGY
|97,45
|2.084.475
|% -2,84
|
|LIDFA
|9,59
|6.528.122
|% -2,74
|
|THYAO
|49,66
|1.069.435.759
|% -0,64
|
|EKGYO
|3,08
|604.991.448
|% 3,70
|
|SISE
|20,84
|464.754.322
|% 0,87
|
|KCHOL
|34,48
|254.410.434
|% 0,52
|
|ODAS
|3,47
|213.755.670
|% -0,57
|
|EKGYO
|3,08
|604.991.448
|% 3,70
|
|ODAS
|3,47
|213.755.670
|% -0,57
|
|YKBNK
|4,34
|148.550.768
|% -1,14
|
|SISE
|20,84
|464.754.322
|% 0,87
|
|THYAO
|49,66
|1.069.435.759
|% -0,64
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5517
|17,5636
|% 0,75
|
|Euro
|17,9937
|18,0020
|% 1,63
|
|Sterlin
|20,9944
|21,0996
|% 0,90
|
|Frank
|18,0012
|18,1096
|% 1,17
|
|Riyal
|4,6610
|4,6844
|% 0,52
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|2,48
|
|Altın Gr.
|965
|965
|5,17
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.529
|6.611
|-13,00
|
|Yarım
|3.181
|3.232
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.616
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,78
|18,83
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,60
|0,10
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,52
|
Seans Raporu
10:48
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11:03ZRGYO
Yüzde 4.26 oranında artışla 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 651, 905 adet işlem
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11:01NIBAS
Yüzde 6.39 oranında artışla 8.99 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 837, 586 adet işlem
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11:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, HALKB, YKBNK
-
11:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, HEKTS, TCELL
-
11:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 28 artarak (% 0.20 ) 2, 163