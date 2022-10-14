***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2022 07:59
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2.492,33 % 0,000019 % 0,000054 % 2,805117
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071871
BIST
18:053.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.578
En Düşük
3.522
18:0518,5810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0407
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5841
En Düşük
18,5217
18:0518,1893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0436
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
18:05996,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,26
|Açılış
|: 996,67
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
997,73
En Düşük
989,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|63,80
|257.907.323
|% 10,00
|
|COSMO
|69,30
|8.436.305
|% 10,00
|
|KAPLM
|75,90
|34.159.179
|% 10,00
|
|MZHLD
|76,45
|42.371.297
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|228.143.140
|% 9,99
|
|ISATR
|365.581,30
|365.581
|% -10,00
|
|HKTM
|66,45
|112.956.907
|% -9,96
|
|RODRG
|27,84
|10.739.412
|% -9,96
|
|HUNER
|6,17
|840.979.377
|% -9,93
|
|DMSAS
|8,46
|35.360.941
|% -9,90
|
|THYAO
|88,00
|8.179.426.111
|% 3,41
|
|SASA
|87,40
|3.698.266.120
|% 6,72
|
|AKBNK
|13,01
|2.602.017.842
|% 0,62
|
|PETKM
|14,67
|2.574.472.078
|% 0,14
|
|ASELS
|31,08
|2.092.992.965
|% -1,71
|
|EKGYO
|4,17
|1.432.962.844
|% 0,72
|
|YKBNK
|8,37
|2.020.263.675
|% 2,07
|
|ISCTR
|8,22
|1.810.065.217
|% -0,36
|
|ODAS
|8,14
|1.686.873.124
|% 4,49
|
|AKBNK
|13,01
|2.602.017.842
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5737
|18,5787
|% 0,21
|
|Euro
|18,1554
|18,1833
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,9607
|21,0659
|% -0,04
|
|Frank
|18,5179
|18,6295
|% 0,31
|
|Riyal
|4,9291
|4,9538
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.671
|4,07
|
|Altın Gr.
|997
|997
|2,77
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|-68,00
|
|Tam
|6.730
|6.811
|21,00
|
|Yarım
|3.279
|3.330
|10,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.664
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,01
|19,05
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,38
|0,10
|
|B. Petrol
|94,80
|94,80
|0,23
|
Seans Raporu
18:05
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17:59RHEAG
Yüzde 4.65 oranında artışla 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 101, 568 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 3, 555 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 06 üstünde . İşlem hacmi 55, 494.00 milyon TL de