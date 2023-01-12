***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2023 08:43
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
COMMERZBANK 15.197,6056 % 0,000468 % 0,0005 % 1,067624
TEB YATIRIM 1.089,76 % 0,000347 % 0,000036 % 0,103203
AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 36.754,5996 % 0,000055 % 0,001209 % 21,911523
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100630
BIST
17:224.729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
0
En Düşük
0
17:2218,7819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0074
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,7897
En Düşük
18,7082
17:2220,2320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0418
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,2567
En Düşük
20,1704
17:221.137,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,26
|Açılış
|: 1.137,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,27
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler17:22
|YYAPI
|2,28
|23.092.378
|% 0,00
|
|KERVN
|0,83
|825.538
|% 0,00
|
|PEGYO
|4,70
|16.013.905
|% 0,00
|
|YGYO
|1,56
|10.374.964
|% 0,00
|
|ZRGYO
|4,23
|51.903.825
|% 0,00
|
|YYAPI
|2,28
|23.092.378
|% 0,00
|
|KERVN
|0,83
|825.538
|% 0,00
|
|PEGYO
|4,70
|16.013.905
|% 0,00
|
|YGYO
|1,56
|10.374.964
|% 0,00
|
|ZRGYO
|4,23
|51.903.825
|% 0,00
|
|THYAO
|125,30
|8.781.311.629
|% 0,00
|
|EREGL
|36,84
|6.412.869.808
|% 0,00
|
|ASELS
|52,80
|5.741.815.971
|% 0,00
|
|TUPRS
|473,00
|4.554.514.704
|% 0,00
|
|KOZAL
|518,80
|4.541.863.679
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,08
|3.385.422.887
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,59
|3.612.287.033
|% 0,00
|
|KRDMD
|17,19
|4.463.411.806
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,55
|593.152.768
|% 0,00
|
|KATMR
|2,09
|423.474.396
|% 0,00
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7788
|18,7827
|% 0,04
|
|Euro
|20,2120
|20,2430
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,7381
|22,8522
|% 0,02
|
|Frank
|20,0546
|20,1754
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9839
|5,0089
|% 0,01
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|6,80
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|4,07
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.684
|7.756
|23,00
|
|Yarım
|3.733
|3.794
|11,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.897
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,67
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,27
|0,13
|
|B. Petrol
|82,77
|82,77
|0,10
|