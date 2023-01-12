***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2023 08:44
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
YAPI KREDİ YATIRIM 2.803,66 % 0,0004 % 0,000004 % 0,010148
AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2.192,4604 % 0,00025 % 0,0000034 % 0,012697
COMMERZBANK 6.718,3038 % 0,00025 % 0,00001 % 0,038908
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100642
BIST
17:224.729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
0
En Düşük
0
17:2218,7819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0074
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,7897
En Düşük
18,7082
17:2220,2320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0418
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,2567
En Düşük
20,1704
17:221.137,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,26
|Açılış
|: 1.137,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,27
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler17:22
|YYAPI
|2,28
|23.092.378
|% 0,00
|
|KERVN
|0,83
|825.538
|% 0,00
|
|PEGYO
|4,70
|16.013.905
|% 0,00
|
|YGYO
|1,56
|10.374.964
|% 0,00
|
|ZRGYO
|4,23
|51.903.825
|% 0,00
|
|YYAPI
|2,28
|23.092.378
|% 0,00
|
|KERVN
|0,83
|825.538
|% 0,00
|
|PEGYO
|4,70
|16.013.905
|% 0,00
|
|YGYO
|1,56
|10.374.964
|% 0,00
|
|ZRGYO
|4,23
|51.903.825
|% 0,00
|
|THYAO
|125,30
|8.781.311.629
|% 0,00
|
|EREGL
|36,84
|6.412.869.808
|% 0,00
|
|ASELS
|52,80
|5.741.815.971
|% 0,00
|
|TUPRS
|473,00
|4.554.514.704
|% 0,00
|
|KOZAL
|518,80
|4.541.863.679
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,08
|3.385.422.887
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,59
|3.612.287.033
|% 0,00
|
|KRDMD
|17,19
|4.463.411.806
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,55
|593.152.768
|% 0,00
|
|KATMR
|2,09
|423.474.396
|% 0,00
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7781
|18,7819
|% 0,04
|
|Euro
|20,2100
|20,2320
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,7381
|22,8522
|% 0,02
|
|Frank
|20,0546
|20,1754
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9839
|5,0089
|% 0,01
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|6,49
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|4,26
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.684
|7.756
|23,00
|
|Yarım
|3.733
|3.794
|11,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.897
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,65
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,28
|0,13
|
|B. Petrol
|82,72
|82,72
|0,05
|