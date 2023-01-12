***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2023 08:45
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödelık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 16.430,22 % 0,000017 % 0,000344 % 20,1597
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100655
BIST
17:224.729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
5.091
En Düşük
4.729
17:2218,7725
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0020
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,7897
En Düşük
18,7082
17:2220,2399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0497
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,2567
En Düşük
20,1704
17:221.137,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,45
|Açılış
|: 1.137,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,27
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler17:22
|ACSEL
|70,35
|33.978.411
|% 0,00
|
|ADEL
|120,00
|22.732.202
|% 0,00
|
|ADESE
|1,57
|149.248.841
|% 0,00
|
|AEFES
|55,85
|285.788.314
|% 0,00
|
|AGESA
|32,36
|66.644.876
|% 0,00
|
|ACSEL
|70,35
|33.978.411
|% 0,00
|
|ADEL
|120,00
|22.732.202
|% 0,00
|
|ADESE
|1,57
|149.248.841
|% 0,00
|
|AEFES
|55,85
|285.788.314
|% 0,00
|
|AGESA
|32,36
|66.644.876
|% 0,00
|
|THYAO
|125,30
|8.781.311.629
|% 0,00
|
|EREGL
|36,84
|6.412.869.808
|% 0,00
|
|ASELS
|52,80
|5.741.815.971
|% 0,00
|
|TUPRS
|473,00
|4.554.514.704
|% 0,00
|
|KOZAL
|518,80
|4.541.863.679
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,08
|3.385.422.887
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,59
|3.612.287.033
|% 0,00
|
|KRDMD
|17,19
|4.463.411.806
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,55
|593.152.768
|% 0,00
|
|KATMR
|2,09
|423.474.396
|% 0,00
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7725
|18,7805
|% 0,03
|
|Euro
|20,2084
|20,2307
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,7423
|22,8564
|% 0,04
|
|Frank
|20,0708
|20,1917
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9824
|5,0074
|% -0,02
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|6,89
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|4,47
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.687
|7.759
|26,00
|
|Yarım
|3.734
|3.796
|13,00
|
|Çeyrek
|1.867
|1.898
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,67
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|0,13
|
|B. Petrol
|82,73
|82,73
|0,06
|