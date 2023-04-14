***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2023 11:44
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 26.169,98 % 0,000014 % 0,000053 % 3,910546
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138110
BIST
13:345.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 17,13
|Açılış
|: 5.136
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.142
13:3419,3721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0533
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
13:3421,4518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0980
|Açılış
|: 21,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4741
En Düşük
21,3162
13:341.269,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,36
|Açılış
|: 1.269,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.265,44
BIST En Aktif Hisseler13:32
|ARZUM
|22,00
|19.522.719
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,92
|10.692.825
|% 10,00
|
|CVKMD
|127,00
|2.776.601
|% 9,96
|
|GRNYO
|4,97
|31.332.879
|% 9,96
|
|KOPOL
|29,62
|974.113
|% 9,95
|
|EUYO
|5,98
|4.531.846
|% -9,94
|
|ETILR
|14,33
|156.073.134
|% -9,87
|
|DESA
|57,50
|29.006.042
|% -6,12
|
|KSTUR
|329,60
|112.503
|% -5,80
|
|HUBVC
|5,07
|48.972.348
|% -5,06
|
|KOZAL
|23,10
|1.883.659.898
|% 1,40
|
|THYAO
|136,20
|1.767.581.144
|% -0,66
|
|GESAN
|86,30
|1.184.387.750
|% 2,25
|
|KRDMD
|19,17
|969.099.839
|% 0,10
|
|KOZAA
|45,82
|893.719.559
|% 4,33
|
|IHLAS
|0,88
|78.512.995
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,00
|595.296.473
|% 0,00
|
|KOZAL
|23,10
|1.883.659.898
|% 1,40
|
|ISCTR
|12,27
|796.385.766
|% 1,24
|
|YKBNK
|10,41
|642.392.016
|% 0,87
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3651
|19,3701
|% 0,27
|
|Euro
|21,4227
|21,4541
|% 0,47
|
|Sterlin
|24,1705
|24,2917
|% 0,14
|
|Frank
|21,7472
|21,8783
|% 0,46
|
|Riyal
|5,1487
|5,1746
|% 0,21
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.039
|2.039
|-0,95
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.271
|3,06
|
|Cumhuriyet
|8.724
|8.855
|33,00
|
|Tam
|8.792
|8.867
|76,00
|
|Yarım
|4.294
|4.339
|37,00
|
|Çeyrek
|2.147
|2.169
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,04
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|16,21
|16,23
|0,16
|
|B. Petrol
|86,33
|86,33
|0,24
|