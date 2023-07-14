***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.07.2023 09:26
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ÜNLÜ YATIRIM 516.048,02 % 0,000348 % 0,00022 % 0,633674
TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.. 5.355,98 % 0,000525 % 0,000002 % 0,004355
TEB YATIRIM 41.322,77 % 0,000315 % 0,000018 % 0,056
YAPI KREDİ YATIRIM 67.286,21 % 0,000438 % 0,000029 % 0,065524
AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 438.794,76 % 0,000132 % 0,000187 % 1,414623
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171816
BIST