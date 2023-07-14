***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.07.2023 09:26
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TEB YATIRIM 73.701,81 % 0,000315 % 0,000059 % 0,188575
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171835
BIST
'
11:186.406
En Düşük
|Değişim
|: 0,59%
|| 37,56
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.435
11:1826,2005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1803
|Açılış
|: 26,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
11:1829,4405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,2121
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4405
En Düşük
29,0484
11:181.648,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,08
|Açılış
|: 1.648,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.649,63
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler11:18
|HATEK
|11,11
|36.074.389
|% 10,00
|
|TGSAS
|26,62
|17.211.342
|% 10,00
|
|YBTAS
|70.014,40
|700.144
|% 10,00
|
|MAALT
|538,50
|16.875.989
|% 9,99
|
|OTTO
|222,60
|2.168.792
|% 9,98
|
|VANGD
|14,40
|2.572.661
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|53.580.909
|% -9,99
|
|PRZMA
|24,68
|1.541.587
|% -9,99
|
|GRNYO
|10,24
|20.633.191
|% -9,94
|
|MMCAS
|5,35
|186.565
|% -9,93
|
|THYAO
|213,80
|4.291.869.093
|% 2,05
|
|ASELS
|70,70
|2.797.478.302
|% 3,97
|
|AKBNK
|24,68
|1.926.889.432
|% 0,98
|
|ASTOR
|83,45
|1.734.052.198
|% 0,24
|
|YKBNK
|13,98
|1.649.534.573
|% -2,03
|
|YKBNK
|13,98
|1.649.534.573
|% -2,03
|
|ISCTR
|14,72
|1.628.965.086
|% -0,27
|
|SKBNK
|2,87
|263.010.068
|% -1,71
|
|AKBNK
|24,68
|1.926.889.432
|% 0,98
|
|EKGYO
|8,36
|582.212.763
|% 0,48
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1949
|26,2005
|% 0,69
|
|Euro
|29,4246
|29,4405
|% 0,73
|
|Sterlin
|34,2679
|34,4398
|% 0,47
|
|Frank
|30,4506
|30,6340
|% 0,82
|
|Riyal
|6,9628
|6,9977
|% 0,61
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|-2,70
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.649
|6,86
|
|Cumhuriyet
|10.979
|11.145
|23,00
|
|Tam
|10.599
|10.787
|4,00
|
|Yarım
|5.300
|5.418
|1,00
|
|Çeyrek
|2.658
|2.709
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,84
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|20,88
|20,91
|0,07
|
|B. Petrol
|81,29
|81,29
|-0,07
|
Seans Raporu
11:18
daha fazla
-
11:33ETYAT
Yüzde 4.98 oranında artışla 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 581, 502 adet işlem
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11:32XU100
Endeks 6, 411 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 35, 861.00 milyon TL de
-
11:32MARKA
Yüzde 7.18 oranında artışla 10.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 773, 689 adet işlem
-
11:31OSTIM
Yüzde 6.45 oranında artışla 7.76 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 568, 243 adet işlem
-
11:30MTRYO
Yüzde 4.38 oranında artışla 6.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 343, 088 adet işlem