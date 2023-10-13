***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.10.2023 12:07
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 263,2824 % 0,000014 % 0 % 0,012024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205751
BIST
'
14:228.134
En Düşük
|Değişim
|: -1,52%
|| -125,75
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.088
En Yüksek
8.242
14:2227,8030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0773
|Açılış
|: 27,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,8897
En Düşük
27,6781
14:2229,2949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0242
|Açılış
|: 29,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4513
En Düşük
29,1779
14:221.691,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 25,61
|Açılış
|: 1.691,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.692,42
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler14:22
|MAALT
|901,30
|44.149.532
|% 10,00
|
|BMSTL
|53,90
|49.682.730
|% 10,00
|
|AYCES
|465,30
|26.836.653
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.355,80
|236.276.249
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.208,70
|43.570.142
|% 9,99
|
|CASA
|147,50
|18.158.725
|% -9,95
|
|SNKRN
|31,70
|2.148.070
|% -9,69
|
|TETMT
|2.115,00
|8.301.375
|% -9,54
|
|EMNIS
|77,20
|1.322.947
|% -9,23
|
|TURGG
|318,80
|26.368.264
|% -8,97
|
|BRSAN
|990,00
|3.261.638.830
|% 0,17
|
|THYAO
|221,10
|3.107.310.656
|% -1,78
|
|PETKM
|23,92
|2.413.108.224
|% 2,22
|
|ASELS
|43,38
|2.392.759.676
|% 0,65
|
|YKBNK
|18,84
|2.384.810.927
|% -2,69
|
|ZOREN
|6,31
|1.082.979.196
|% -0,32
|
|EKGYO
|7,76
|1.307.400.915
|% -2,14
|
|YKBNK
|18,84
|2.384.810.927
|% -2,69
|
|PETKM
|23,92
|2.413.108.224
|% 2,22
|
|ODAS
|13,42
|1.215.119.956
|% -0,81
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7958
|27,8030
|% 0,28
|
|Euro
|29,2849
|29,2949
|% 0,08
|
|Sterlin
|33,7338
|33,9029
|% 0,22
|
|Frank
|30,4937
|30,6774
|% 0,30
|
|Riyal
|7,3917
|7,4287
|% 0,28
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|22,36
|
|Altın Gr.
|1.687
|1.688
|21,24
|
|Cumhuriyet
|11.677
|11.853
|67,00
|
|Tam
|11.423
|11.504
|77,00
|
|Yarım
|5.730
|5.775
|40,00
|
|Çeyrek
|2.856
|2.887
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|22,15
|22,19
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|19,73
|19,75
|0,27
|
|B. Petrol
|89,11
|89,11
|3,11
|
Seans Raporu
14:22
daha fazla
-
14:37XU100
Endeks 8, 140 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 45 altında . İşlem hacmi 55, 495.00 milyon TL de
-
14:37YUNSA
Yüzde -5.06 oranında düşüşle 90.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 199, 084 adet işlem
-
14:36IHAAS
Yüzde -9.18 oranında düşüşle 16.43 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 514, 086 adet işlem
-
14:35GEDIK
Yüzde -4.72 oranında düşüşle 15.33 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 035, 131 adet işlem
-
14:34IEYHO
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 177, 305 adet işlem