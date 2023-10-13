***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.10.2023 12:07
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 273,43 % 0,000014 % 0,000001 % 0,094619
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205750
BIST
'
14:228.134
En Düşük
|Değişim
|: -1,52%
|| -125,75
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.088
En Yüksek
8.242
14:2227,8035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0778
|Açılış
|: 27,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,8897
En Düşük
27,6781
14:2229,2892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0185
|Açılış
|: 29,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4513
En Düşük
29,1779
14:221.691,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 25,61
|Açılış
|: 1.691,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.692,42
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler14:20
|MAALT
|901,30
|44.149.532
|% 10,00
|
|BMSTL
|53,90
|49.682.730
|% 10,00
|
|AYCES
|465,30
|26.836.653
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.355,80
|236.276.249
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.208,70
|43.570.142
|% 9,99
|
|CASA
|147,50
|18.158.725
|% -9,95
|
|SNKRN
|31,70
|2.148.070
|% -9,69
|
|TETMT
|2.115,00
|8.301.375
|% -9,54
|
|EMNIS
|77,20
|1.322.947
|% -9,23
|
|TURGG
|318,80
|26.368.264
|% -8,97
|
|BRSAN
|990,00
|3.261.638.830
|% 0,17
|
|THYAO
|221,10
|3.107.310.656
|% -1,78
|
|PETKM
|23,92
|2.413.108.224
|% 2,22
|
|ASELS
|43,38
|2.392.759.676
|% 0,65
|
|YKBNK
|18,84
|2.384.810.927
|% -2,69
|
|ZOREN
|6,31
|1.082.979.196
|% -0,32
|
|EKGYO
|7,76
|1.307.400.915
|% -2,14
|
|YKBNK
|18,84
|2.384.810.927
|% -2,69
|
|PETKM
|23,92
|2.413.108.224
|% 2,22
|
|ODAS
|13,42
|1.215.119.956
|% -0,81
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7960
|27,8013
|% 0,27
|
|Euro
|29,2785
|29,2917
|% 0,07
|
|Sterlin
|33,7338
|33,9029
|% 0,22
|
|Frank
|30,4937
|30,6774
|% 0,30
|
|Riyal
|7,3917
|7,4287
|% 0,28
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|22,36
|
|Altın Gr.
|1.687
|1.688
|21,24
|
|Cumhuriyet
|11.677
|11.853
|67,00
|
|Tam
|11.423
|11.504
|77,00
|
|Yarım
|5.730
|5.775
|40,00
|
|Çeyrek
|2.856
|2.887
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|22,15
|22,19
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|19,73
|19,75
|0,27
|
|B. Petrol
|89,11
|89,11
|3,11
|
Seans Raporu
14:20
daha fazla
-
14:35GEDIK
Yüzde -4.72 oranında düşüşle 15.33 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 035, 131 adet işlem
-
14:34IEYHO
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 177, 305 adet işlem
-
14:33HDFGS
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 264, 066 adet işlem
-
14:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, ISCTR, YKBNK
-
14:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, ASELS, BIMAS