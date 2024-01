***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)ÜNLÜ YATIRIM 836.294,1 % 0,000302 % 0,000301 % 0,994461TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.. 5.355,98 % 0,000525 % 0,000002 % 0,003669YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEG. A.S 13.079,41 % 0,000488 % 0,000005 % 0,009635TEB YATIRIM 51.764,5 % 0,000315 % 0,000019 % 0,059095YAPI KREDİ YATIRIM 238.052,8 % 0,00041 % 0,000086 % 0,20872AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 972.204,21 % 0,00013 % 0,00035 % 2,681831http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240656BIST