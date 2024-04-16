***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
16.04.2024 18:18
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S. 16.400,58 % 0,0003 % 0,000004 % 0,013058
ÜNLÜ YATIRIM 476.334,35 % 0,00025 % 0,000114 % 0,455102
AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 1.528.248,17 % 0,000072 % 0,000365 % 5,078911
HSBC YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 745.370,36 % 0,0003 % 0,000178 % 0,59346
TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.. 90.174,23 % 0,0003 % 0,000022 % 0,071796
ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş. 87.502,52 % 0,000243 % 0,000021 % 0,085862
TEB YATIRIM 68.629,73 % 0,000315 % 0,000016 % 0,052041
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273074
BIST