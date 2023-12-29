***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Bir Sonraki Yıla İlişkin Gerçekleşebilecek Tahmini Takip Farkı
29.12.2023 16:31
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Bir Sonraki Yıla İlişkin Gerçekleşebilecek Tahmini Takip Farkı )
Türkçe
Bir Sonraki Yıla İlişkin Gerçekleşebilecek Tahmini Takip Farkı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bir Sonraki Yıla İlişkin Gerçekleşebilecek Tahmini Takip Farkı Değeri
-
Açıklamalar
Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5.maddesinin 3/b bendi kapsamında ve aynı tebliğin bir numaralı ekinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Fon'un 2024 yılı için öngörülen takip farkı* %1 öngörülen takip hatası** %5 olarak belirlenmiştir.
*Takip Farkı: Fon portföyünün yıllık getirisi ile takip edilen endeksin yıllık getirisi arasındaki farkı
**Takip Hatası: Fon portföyünün getirisi ile takip edilen endeksin getirisi arasındaki farkın değişkenliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230642
BIST
'
18:057.470
En Düşük
|Değişim
|: 1,00%
|| 73,84
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.510
18:0529,5626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1385
|Açılış
|: 29,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4000
|
29,8525
En Düşük
29,3811
18:0532,7481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0752
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
18:051.962,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,70
|Açılış
|: 1.962,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BORLS
|33,22
|96.583.107
|% 10,00
|
|ONCSM
|149,60
|141.744.206
|% 10,00
|
|DIRIT
|11,44
|1.327.990
|% 10,00
|
|KCAER
|30,16
|124.473.249
|% 9,99
|
|VERUS
|197,00
|100.171.435
|% 9,99
|
|EYGYO
|8,30
|23.621.089
|% -59,71
|
|SAMAT
|40,50
|18.554.417
|% -10,00
|
|MTRYO
|6,36
|3.591.677
|% -9,40
|
|EBEBK
|71,30
|90.261.911
|% -3,58
|
|PRZMA
|41,00
|25.435.066
|% -3,53
|
|THYAO
|228,30
|3.813.213.859
|% -0,31
|
|SKBNK
|4,33
|3.028.674.252
|% 4,59
|
|YKBNK
|19,55
|2.425.320.206
|% 1,66
|
|TUPRS
|143,20
|2.314.381.216
|% -0,97
|
|SISE
|45,94
|1.784.586.450
|% -1,63
|
|SKBNK
|4,33
|3.028.674.252
|% 4,59
|
|EKGYO
|6,87
|954.308.883
|% -1,01
|
|YKBNK
|19,55
|2.425.320.206
|% 1,66
|
|AKFGY
|1,97
|155.033.361
|% 5,91
|
|ODAS
|8,19
|497.996.307
|% 1,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5582
|29,5642
|% 0,48
|
|Euro
|32,7523
|32,7805
|% 0,33
|
|Sterlin
|37,5340
|37,7223
|% 0,46
|
|Frank
|35,1522
|35,3640
|% 1,21
|
|Riyal
|7,8602
|7,8996
|% 0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,78
|23,82
|% 0,66
|
|Platin
|1.004,24
|1.006,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.110,73
|1.116,68
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,76
|77,76
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.063,49
|2.063,91
|% 0,66
|