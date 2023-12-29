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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Bir Sonraki Yıla İlişkin Gerçekleşebilecek Tahmini Takip Farkı

29.12.2023 16:31
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Bir Sonraki Yıla İlişkin Gerçekleşebilecek Tahmini Takip Farkı


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Bir Sonraki Yıla İlişkin Gerçekleşebilecek Tahmini Takip Farkı )

Türkçe
Bir Sonraki Yıla İlişkin Gerçekleşebilecek Tahmini Takip Farkı

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bir Sonraki Yıla İlişkin Gerçekleşebilecek Tahmini Takip Farkı Değeri
-
Açıklamalar

Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5.maddesinin 3/b bendi kapsamında ve aynı tebliğin bir numaralı ekinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Fon'un 2024 yılı için öngörülen takip farkı* %1  öngörülen takip hatası** %5 olarak belirlenmiştir.
*Takip Farkı: Fon portföyünün yıllık getirisi ile takip edilen endeksin yıllık getirisi arasındaki farkı
    **Takip Hatası: Fon portföyünün getirisi ile takip edilen endeksin getirisi arasındaki farkın değişkenliği





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230642


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