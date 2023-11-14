***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
14.11.2023 10:16
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
Ak Portföy ÖPY Mutlak Getiri Hedefli Serbest (Döviz) Özel Fon ile Akbank T.A..Ş. arasında 14.11.2023 tarihinde 14.12.2023 vadeli %3,25 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Akbank T.A.Ş.'nin Fitch tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+(TUR)/Durağan şeklindedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217711
BIST
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12:067.591
En Düşük
|Değişim
|: 0,30%
|| 22,54
|Açılış
|: 7.601
|
|Önceki Kapanış
|: 7.568
|
7.534
En Yüksek
7.621
12:0628,6400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0496
|Açılış
|: 28,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6600
|
28,7072
En Düşük
28,5144
12:0630,6888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0674
|Açılış
|: 30,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,8528
En Düşük
30,5634
12:061.790,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,72
|Açılış
|: 1.790,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.789,21
|
1.798,11
En Düşük
1.783,30
BIST En Aktif Hisseler12:06
|PENTA
|22,22
|132.099.217
|% 10,00
|
|MIATK
|815,00
|2.689.976.762
|% 9,99
|
|MARKA
|41,82
|1.969.011
|% 9,99
|
|MARBL
|17,63
|24.614.283
|% 9,98
|
|SNPAM
|178,70
|27.669.908
|% 9,97
|
|CASA
|147,10
|316.118
|% -9,98
|
|BALAT
|32,90
|757.194
|% -9,86
|
|QNBFL
|900,00
|1.163.700
|% -9,09
|
|TURGG
|499,00
|17.373.322
|% -8,10
|
|IHEVA
|2,69
|32.139.973
|% -6,92
|
|THYAO
|235,30
|3.321.992.807
|% 1,34
|
|MIATK
|815,00
|2.689.976.762
|% 9,99
|
|TUPRS
|148,90
|1.390.267.938
|% 1,29
|
|PETKM
|20,90
|1.276.654.420
|% 3,47
|
|REEDR
|25,96
|1.249.726.213
|% -4,91
|
|EKGYO
|7,22
|1.110.694.496
|% 3,00
|
|ZOREN
|5,10
|450.321.695
|% 2,41
|
|IHLAS
|1,37
|108.506.288
|% 0,00
|
|PETKM
|20,90
|1.276.654.420
|% 3,47
|
|ISCTR
|19,58
|1.145.345.436
|% -1,11
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6216
|28,6400
|% 0,17
|
|Euro
|30,6798
|30,6888
|% 0,22
|
|Sterlin
|35,0645
|35,2403
|% 0,18
|
|Frank
|31,6184
|31,8088
|% 0,11
|
|Riyal
|7,6103
|7,6485
|% 0,13
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,43
|22,45
|% 0,66
|
|Platin
|873,18
|874,50
|% 0,66
|
|Paladyum
|984,91
|989,03
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,69
|82,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.947,61
|1.947,98
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:06
daha fazla
-
12:21XU100
Endeks 7, 591 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 28, 979.00 milyon TL de
-
12:21GLCVY
Yüzde 6.30 oranında artışla 39.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 215, 949 adet işlem
-
12:20BFREN
Yüzde 8.82 oranında artışla 11, 782.50 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 863 adet işlem
-
12:19NATEN
Yüzde 8.65 oranında artışla 361.00 lira fiyatla işlem gören hissede 538, 904 adet işlem
-
12:18GLCVY
Yüzde 6.46 oranında artışla 39.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 213, 572 adet işlem