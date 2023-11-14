***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )TürkçeBorsa Dışı Repo/Ters Repo SözleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14/11/2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarAk Portföy ÖPY Mutlak Getiri Hedefli Serbest (Döviz) Özel Fon ile Akbank T.A..Ş. arasında 14.11.2023 tarihinde 14.12.2023 vadeli %5 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Akbank T.A.Ş.'nin Fitch tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+(TUR)/Durağan şeklindedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217747BIST