***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
29.11.2023 09:17
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
Ak Portföy ÖPY Dördüncü Serbest (Döviz) Özel Fon ile Akbank T.A.Ş. arasında 28.11.2023 tarihinde 20.12.2023 vadeli %11,30 oran ile borsa dışı ters repo işlemleri yapılmıştır. Akbank T.A.Ş.'nin Fitch tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+(TUR)/Durağan şeklindedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220758
BIST
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12:548.063
En Düşük
|Değişim
|: -0,38%
|| -30,99
|Açılış
|: 8.115
|
|Önceki Kapanış
|: 8.094
|
8.052
En Yüksek
8.125
12:5428,9122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0076
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9561
En Düşük
28,8453
12:5431,7517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0304
|Açılış
|: 31,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7000
|
31,9430
En Düşük
31,7284
12:541.895,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,27
|Açılış
|: 1.895,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897,03
|
1.907,94
En Düşük
1.890,56
BIST En Aktif Hisseler12:54
|TGSAS
|39,82
|20.798.469
|% 10,00
|
|AVHOL
|45,54
|88.185.101
|% 10,00
|
|SAMAT
|43,14
|91.333.272
|% 9,99
|
|SAFKR
|33,50
|81.957.080
|% 9,98
|
|BINHO
|267,50
|256.472.580
|% 9,95
|
|LIDER
|195,30
|88.541.460
|% -10,00
|
|HURGZ
|5,76
|236.155.550
|% -10,00
|
|SMART
|36,96
|57.003.434
|% -9,99
|
|DAPGM
|40,84
|648.397.932
|% -9,96
|
|ORCAY
|10,88
|151.693.663
|% -9,93
|
|THYAO
|257,75
|4.172.773.000
|% -1,25
|
|SASA
|49,80
|2.400.823.884
|% 1,43
|
|TUPRS
|156,60
|2.107.207.560
|% 0,38
|
|EREGL
|41,26
|1.409.371.716
|% 0,49
|
|AKBNK
|33,94
|1.394.771.211
|% 0,41
|
|ZOREN
|5,25
|367.841.099
|% -0,94
|
|YKBNK
|19,39
|1.309.080.045
|% 0,88
|
|EKGYO
|7,51
|504.902.544
|% 0,13
|
|ISCTR
|22,22
|1.204.964.506
|% 0,27
|
|HEKTS
|22,60
|1.122.069.985
|% 2,73
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9052
|28,9122
|% 0,03
|
|Euro
|31,7398
|31,7517
|% -0,10
|
|Sterlin
|36,5623
|36,7456
|% -0,06
|
|Frank
|32,8592
|33,0571
|% 0,24
|
|Riyal
|7,6861
|7,7247
|% 0,04
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,93
|24,96
|% 0,66
|
|Platin
|936,38
|942,07
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.050,12
|1.053,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,30
|82,30
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,78
|2.039,06
|% 0,66
|