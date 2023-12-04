***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
04.12.2023 18:32
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
Ak Portföy Onbirinci Serbest (Döviz) Fon ile Akbank T.A.Ş. arasında 04.12.2023 tarihinde 03.01.2024 vadeli %3,25 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Akbank T.A.Ş.'nin Fitch tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+(TUR)/Durağan şeklindedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222116
BIST
'
18:058.087
En Düşük
|Değişim
|: 0,76%
|| 60,97
|Açılış
|: 8.051
|
|Önceki Kapanış
|: 8.026
|
7.962
En Yüksek
8.108
18:0528,9196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0236
|Açılış
|: 28,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
29,2476
En Düşük
28,7960
18:0531,3075
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,1531
|Açılış
|: 31,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4500
|
31,8870
En Düşük
31,2461
18:051.881,52
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -42,59
|Açılış
|: 1.881,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.924,11
|
1.997,75
En Düşük
1.878,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKOS
|33,00
|137.614.917
|% 10,00
|
|FONET
|34,10
|103.397.395
|% 10,00
|
|HUBVC
|10,34
|44.741.926
|% 10,00
|
|LINK
|231,00
|56.285.296
|% 10,00
|
|OZSUB
|27,50
|94.843.878
|% 10,00
|
|SODSN
|88,20
|3.752.088
|% -10,00
|
|DAPGM
|35,64
|1.081.800.452
|% -10,00
|
|POLTK
|13.657,50
|144.471.083
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.845,00
|344.434.678
|% -10,00
|
|SNPAM
|174,90
|16.339.706
|% -9,98
|
|THYAO
|262,00
|10.598.116.441
|% 0,48
|
|ISCTR
|22,68
|3.965.273.193
|% 2,81
|
|SASA
|53,55
|3.673.797.912
|% 2,39
|
|YKBNK
|20,52
|3.359.360.485
|% 3,53
|
|TUPRS
|154,10
|3.293.086.753
|% 0,52
|
|EKGYO
|7,49
|1.681.588.189
|% 1,90
|
|ISCTR
|22,68
|3.965.273.193
|% 2,81
|
|YKBNK
|20,52
|3.359.360.485
|% 3,53
|
|ODAS
|11,29
|1.685.948.034
|% 4,44
|
|ZOREN
|5,01
|596.730.131
|% -0,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9144
|28,9196
|% 0,08
|
|Euro
|31,2885
|31,3075
|% -0,49
|
|Sterlin
|36,3481
|36,5304
|% -0,73
|
|Frank
|32,9676
|33,1662
|% -0,42
|
|Riyal
|7,6856
|7,7241
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,49
|24,53
|% 0,66
|
|Platin
|920,11
|921,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|976,91
|979,65
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,23
|78,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,74
|2.024,02
|% 0,66
|