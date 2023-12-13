***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
13.12.2023 07:54
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
Ak Portföy Onbirinci Serbest (Döviz) Fon ile Akbank T.A.Ş. arasında 12.12.2023 tarihinde 03.01.2024 vadeli %5,00 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Akbank T.A.Ş.'nin Fitch tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+(TUR)/Durağan şeklindedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225114
BIST
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11:367.612
En Düşük
|Değişim
|: -1,77%
|| -137,32
|Açılış
|: 7.719
|
|Önceki Kapanış
|: 7.749
|
7.601
En Yüksek
7.721
11:3629,0609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0636
|Açılış
|: 29,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0600
|
29,0615
En Düşük
28,9161
11:3631,3815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0475
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,5432
En Düşük
31,2686
11:361.850,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 5,00
|Açılış
|: 1.850,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,48
|
1.851,19
En Düşük
1.840,54
BIST En Aktif Hisseler11:34
|EDIP
|20,60
|180.244.748
|% 9,98
|
|RTALB
|15,11
|58.696.092
|% 9,97
|
|SKYMD
|12,38
|11.752.322
|% 9,95
|
|DIRIT
|10,75
|103.136
|% 9,03
|
|GRTRK
|43,94
|198.526.053
|% 6,91
|
|LIDER
|45,36
|76.222.636
|% -10,00
|
|KRGYO
|36,76
|23.709.179
|% -9,99
|
|SELGD
|18,08
|467.838
|% -9,96
|
|SMART
|35,98
|27.229.859
|% -9,32
|
|ONCSM
|138,60
|46.554.919
|% -8,21
|
|CATES
|87,50
|2.979.333.516
|% 4,67
|
|SASA
|44,04
|2.278.038.053
|% -7,87
|
|THYAO
|243,80
|1.864.807.161
|% -2,09
|
|AKBNK
|36,78
|1.795.372.699
|% -1,24
|
|YKBNK
|20,28
|1.526.406.516
|% 0,20
|
|YKBNK
|20,28
|1.526.406.516
|% 0,20
|
|ISCTR
|22,38
|1.418.212.278
|% -0,18
|
|EKGYO
|7,22
|437.849.554
|% -2,43
|
|MOBTL
|4,88
|269.965.705
|% 3,83
|
|SASA
|44,04
|2.278.038.053
|% -7,87
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0539
|29,0621
|% 0,22
|
|Euro
|31,3709
|31,3789
|% 0,14
|
|Sterlin
|36,2973
|36,4794
|% -0,10
|
|Frank
|33,0397
|33,2387
|% 0,14
|
|Riyal
|7,7241
|7,7628
|% 0,21
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,67
|22,71
|% 0,66
|
|Platin
|929,15
|931,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|972,30
|976,53
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|72,57
|72,57
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.980,15
|1.980,45
|% 0,66
|