***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
13.12.2023 13:34
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Akbank T.A.Ş. arasında 13.12.2023 tarihinde 27.12.2023 vadeli %3,00 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Akbank T.A.Ş.'nin Fitch tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+(TUR)/Durağan şeklindedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225315
BIST
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15:377.645
En Düşük
|Değişim
|: -1,34%
|| -104,19
|Açılış
|: 7.719
|
|Önceki Kapanış
|: 7.749
|
7.601
En Yüksek
7.721
15:3729,0588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0615
|Açılış
|: 29,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0600
|
29,0656
En Düşük
28,9161
15:3731,3696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0356
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,5432
En Düşük
31,2686
15:371.851,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,70
|Açılış
|: 1.851,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,48
|
1.853,63
En Düşük
1.840,54
BIST En Aktif Hisseler15:34
|EDIP
|20,60
|188.668.768
|% 9,98
|
|RTALB
|15,11
|63.278.563
|% 9,97
|
|SKYMD
|12,38
|18.648.947
|% 9,95
|
|TSGYO
|6,89
|104.198.773
|% 9,89
|
|OZSUB
|28,68
|71.551.408
|% 7,01
|
|LIDER
|45,36
|140.634.631
|% -10,00
|
|YBTAS
|109.017,50
|2.032.130
|% -10,00
|
|KRGYO
|36,76
|26.789.924
|% -9,99
|
|SMART
|35,74
|56.428.696
|% -9,93
|
|BRMEN
|4,50
|564.132
|% -9,27
|
|CATES
|84,40
|4.970.932.847
|% 0,96
|
|AKBNK
|38,34
|4.146.576.240
|% 2,95
|
|SASA
|43,66
|4.088.575.533
|% -8,66
|
|YKBNK
|21,06
|3.520.755.821
|% 4,05
|
|THYAO
|243,80
|3.348.994.691
|% -2,09
|
|YKBNK
|21,06
|3.520.755.821
|% 4,05
|
|EKGYO
|7,15
|1.125.746.281
|% -3,38
|
|ISCTR
|22,84
|3.263.940.673
|% 1,87
|
|AKBNK
|38,34
|4.146.576.240
|% 2,95
|
|AGROT
|13,41
|1.236.844.855
|% -2,47
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0552
|29,0594
|% 0,21
|
|Euro
|31,3629
|31,3734
|% 0,13
|
|Sterlin
|36,2815
|36,4634
|% -0,15
|
|Frank
|33,0526
|33,2517
|% 0,18
|
|Riyal
|7,7222
|7,7610
|% 0,19
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,70
|22,74
|% 0,66
|
|Platin
|918,03
|920,28
|% 0,66
|
|Paladyum
|965,53
|968,93
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|73,46
|73,46
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.982,22
|1.982,44
|% 0,66
|
Seans Raporu
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