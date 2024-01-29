***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
29.01.2024 16:03
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Akbank T.A.Ş. arasında 29.01.2024 tarihinde 23.02.2024 vadeli %3,00 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Akbank T.A.Ş.'nin Fitch tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+(TUR)/Durağan şeklindedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243279
BIST
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17:378.464
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
|| 117,65
|Açılış
|: 8.400
|
|Önceki Kapanış
|: 8.346
|
8.399
En Yüksek
8.502
17:3730,3513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,2514
|Açılış
|: 30,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,4182
En Düşük
30,1690
17:3732,8272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1172
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,0490
En Düşük
32,7672
17:371.979,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 25,54
|Açılış
|: 1.979,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.953,68
|
1.988,46
En Düşük
1.958,17
BIST En Aktif Hisseler17:36
|PKART
|57,20
|27.224.857
|% 10,00
|
|POLTK
|19.197,50
|152.342.963
|% 10,00
|
|YONGA
|49,50
|1.422.486
|% 10,00
|
|YAYLA
|12,43
|65.324.856
|% 10,00
|
|MIPAZ
|71,00
|71.525.094
|% 9,99
|
|VKFYO
|27,10
|118.316.789
|% -8,75
|
|ISBTR
|502.000,00
|1.052.000
|% -8,73
|
|SNPAM
|78,50
|4.991.430
|% -7,86
|
|GARFA
|112,00
|118.802.817
|% -5,00
|
|YGYO
|4,57
|47.505.886
|% -4,99
|
|THYAO
|273,75
|13.680.641.774
|% 5,29
|
|TUPRS
|152,60
|4.358.887.435
|% 3,39
|
|PGSUS
|761,50
|3.600.879.619
|% 2,15
|
|EREGL
|43,64
|3.497.280.100
|% 0,79
|
|ASELS
|50,90
|3.434.141.786
|% 3,50
|
|EKGYO
|10,22
|3.030.580.400
|% -0,68
|
|ZOREN
|4,72
|1.192.685.916
|% 4,66
|
|TSPOR
|1,58
|244.776.826
|% -2,71
|
|YKBNK
|21,22
|2.899.301.105
|% -2,48
|
|AKFGY
|2,04
|255.936.453
|% -1,92
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3461
|30,3516
|% 0,84
|
|Euro
|32,8078
|32,8191
|% 0,33
|
|Sterlin
|38,3738
|38,5663
|% 0,67
|
|Frank
|34,9707
|35,1814
|% 0,79
|
|Riyal
|8,0692
|8,1096
|% 0,84
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,80
|22,82
|% 0,66
|
|Platin
|918,72
|922,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|965,65
|970,32
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,04
|82,04
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,21
|2.023,60
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:36
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17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 97, 89 artarak (% 1.33 ) 7, 468
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17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TARKM, PKART, SKYMD, IDEAS, CMBTN, SDTTR, CATES, SELGD, DIRIT, SEKUR
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17:51
ADEL, EDIP, PLTUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:51
VRGYO, KFEIN, KNFRT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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Yüzde 9.99 oranında artışla 10.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 704, 463 adet işlem