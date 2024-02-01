***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
01.02.2024 15:49
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Akbank T.A.Ş. arasında 01.02.2024 tarihinde 08.02.2024 vadeli %2,25 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Akbank T.A.Ş.'nin Fitch tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+(TUR)/Durağan şeklindedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246110
BIST
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18:058.646
En Düşük
|Değişim
|: 1,76%
|| 149,46
|Açılış
|: 8.514
|
|Önceki Kapanış
|: 8.497
|
8.514
En Yüksek
8.682
18:0530,3354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0083
|Açılış
|: 30,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3761
En Düşük
30,2422
18:0532,9346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1111
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
32,9659
En Düşük
32,7715
18:051.999,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 15,21
|Açılış
|: 1.999,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.984,07
|
2.001,05
En Düşük
1.976,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UMPAS
|10,45
|12.020.322
|% 10,00
|
|MARBL
|20,24
|465.977.134
|% 10,00
|
|DOFER
|43,56
|294.249.862
|% 10,00
|
|PENTA
|21,46
|338.435.579
|% 9,99
|
|MEKAG
|85,90
|600.397.469
|% 9,99
|
|KBORU
|136,00
|51.794.512
|% -9,99
|
|TETMT
|7.250,00
|24.062.913
|% -9,99
|
|AZTEK
|146,10
|893.443.105
|% -9,98
|
|BAYRK
|41,92
|29.639.986
|% -9,97
|
|ORCAY
|14,49
|611.751.962
|% -6,46
|
|BINHO
|572,50
|2.801.640.226
|% 7,01
|
|MIATK
|44,00
|1.859.380.469
|% 0,46
|
|REEDR
|28,50
|1.632.506.495
|% 3,71
|
|ASTOR
|119,00
|1.603.109.576
|% 0,93
|
|TATEN
|44,42
|1.259.190.936
|% 1,46
|
|QUAGR
|4,05
|254.702.514
|% 0,50
|
|REEDR
|28,50
|1.632.506.495
|% 3,71
|
|MIATK
|44,00
|1.859.380.469
|% 0,46
|
|ORCAY
|14,49
|611.751.962
|% -6,46
|
|BEGYO
|5,09
|200.878.731
|% -2,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3331
|30,3354
|% -0,03
|
|Euro
|32,9155
|32,9346
|% 0,34
|
|Sterlin
|38,3372
|38,5295
|% 0,01
|
|Frank
|35,0602
|35,2714
|% 0,11
|
|Riyal
|8,0717
|8,1122
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,97
|23,00
|% 0,66
|
|Platin
|913,92
|914,97
|% 0,66
|
|Paladyum
|957,69
|961,25
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,05
|81,05
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.050,22
|2.050,53
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 8, 651 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 105, 751.00 milyon TL de
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17:59KTSKR
Yüzde 5.12 oranında artışla 73.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 232, 106 adet işlem
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17:58HUBVC
Yüzde 9.96 oranında artışla 11.37 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 198, 232 adet işlem
-
17:57BRKVY
Yüzde 7.71 oranında artışla 63.55 lira fiyatla işlem gören hissede 780, 377 adet işlem
-
17:55DAPGM
Yüzde 5.88 oranında artışla 31.32 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 902, 935 adet işlem