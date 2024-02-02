***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
02.02.2024 15:01
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ak Portföy Onbirinci Serbest (Döviz) Fon ile Akbank T.A.Ş. arasında 02.02.2024 tarihinde 04.03.2024 vadeli %5,00 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Akbank T.A.Ş.'nin Fitch tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+(TUR)/Durağan şeklindedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246420
BIST
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16:598.630
En Düşük
|Değişim
|: -0,18%
|| -15,78
|Açılış
|: 8.712
|
|Önceki Kapanış
|: 8.646
|
8.622
En Yüksek
8.763
16:5930,4637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1301
|Açılış
|: 30,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3200
|
30,5051
En Düşük
30,2698
16:5932,9471
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,1104
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,5342
En Düşük
32,8919
16:591.990,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -14,39
|Açılış
|: 1.988,25
|
|Önceki Kapanış
|: 2.004,60
|
2.015,00
En Düşük
1.987,98
BIST En Aktif Hisseler16:57
|ISBIR
|110,00
|5.766.397
|% 10,00
|
|BALAT
|24,92
|4.159.321
|% 9,97
|
|BAYRK
|46,10
|51.087.697
|% 9,97
|
|REEDR
|31,34
|2.416.808.246
|% 9,96
|
|MEGMT
|50,00
|1.000.945.021
|% 9,94
|
|KBORU
|122,40
|87.354.310
|% -10,00
|
|TETMT
|6.525,00
|13.500.225
|% -10,00
|
|VRGYO
|35,92
|389.691.837
|% -9,97
|
|OTTO
|301,00
|1.426.356
|% -7,38
|
|MMCAS
|13,00
|1.630.596
|% -6,54
|
|ASTOR
|126,90
|3.600.898.153
|% 6,64
|
|CATES
|83,95
|3.133.235.125
|% -3,62
|
|PGSUS
|764,00
|2.597.645.382
|% 0,26
|
|REEDR
|31,34
|2.416.808.246
|% 9,96
|
|BINHO
|569,00
|2.324.778.419
|% -0,61
|
|AKFGY
|2,19
|383.340.537
|% 4,78
|
|ODAS
|9,42
|847.283.182
|% 0,96
|
|LRSHO
|2,50
|230.948.425
|% -4,94
|
|MOBTL
|5,27
|466.340.221
|% -2,41
|
|REEDR
|31,34
|2.416.808.246
|% 9,96
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,4602
|30,4633
|% 0,43
|
|Euro
|32,9132
|32,9310
|% -0,38
|
|Sterlin
|38,4808
|38,6738
|% -0,19
|
|Frank
|35,1285
|35,3401
|% -0,27
|
|Riyal
|8,1001
|8,1407
|% 0,38
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,58
|22,60
|% 0,66
|
|Platin
|904,73
|906,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|956,47
|961,02
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,16
|78,16
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,87
|2.032,23
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:57
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17:12ASTOR
Yüzde 6.47 oranında artışla 126.70 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 907, 634 adet işlem
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17:11ULAS
Yüzde 7.50 oranında artışla 28.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 020, 018 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, OYAKC, SASA
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17:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASTOR, SAHOL, TCELL
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17:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 11 artarak (% 0.03 ) 7, 619