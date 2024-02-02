***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
02.02.2024 15:01
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ak Portföy Onbirinci Serbest (Döviz) Fon ile Akbank T.A.Ş. arasında 02.02.2024 tarihinde 04.03.2024 vadeli %5,00 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Akbank T.A.Ş.'nin Fitch tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+(TUR)/Durağan şeklindedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246419
BIST
'
17:008.630
En Düşük
|Değişim
|: -0,19%
|| -16,53
|Açılış
|: 8.712
|
|Önceki Kapanış
|: 8.646
|
8.622
En Yüksek
8.763
17:0030,4637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1301
|Açılış
|: 30,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3200
|
30,5051
En Düşük
30,2698
17:0032,9471
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,1104
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,5342
En Düşük
32,8919
17:001.990,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -14,39
|Açılış
|: 1.988,25
|
|Önceki Kapanış
|: 2.004,60
|
2.015,00
En Düşük
1.987,98
BIST En Aktif Hisseler16:58
|ISBIR
|110,00
|5.766.397
|% 10,00
|
|EGEEN
|12.747,50
|879.133.083
|% 9,99
|
|BALAT
|24,92
|4.159.321
|% 9,97
|
|BAYRK
|46,10
|51.087.697
|% 9,97
|
|REEDR
|31,34
|2.416.309.908
|% 9,96
|
|KBORU
|122,40
|87.165.202
|% -10,00
|
|TETMT
|6.525,00
|13.500.225
|% -10,00
|
|VRGYO
|35,92
|389.650.637
|% -9,97
|
|SNPAM
|91,90
|13.722.590
|% -9,90
|
|OTTO
|301,00
|1.426.356
|% -7,38
|
|THYAO
|277,25
|13.238.158.749
|% 1,00
|
|SAHOL
|78,05
|5.630.867.575
|% 6,34
|
|EREGL
|43,48
|4.209.520.436
|% -0,55
|
|AKBNK
|39,46
|3.646.777.330
|% -1,55
|
|ASTOR
|126,90
|3.595.082.566
|% 6,64
|
|ZOREN
|4,74
|918.365.286
|% 0,42
|
|AKFGY
|2,19
|378.607.920
|% 4,78
|
|EKGYO
|9,96
|1.739.202.903
|% -2,73
|
|YKBNK
|22,28
|3.055.777.239
|% -0,36
|
|PETKM
|22,08
|2.439.974.393
|% -1,34
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,4580
|30,4637
|% 0,43
|
|Euro
|32,9260
|32,9444
|% -0,34
|
|Sterlin
|38,4882
|38,6812
|% -0,17
|
|Frank
|35,1425
|35,3542
|% -0,23
|
|Riyal
|8,1024
|8,1430
|% 0,41
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,61
|22,64
|% 0,66
|
|Platin
|907,53
|908,92
|% 0,66
|
|Paladyum
|958,95
|963,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,10
|78,10
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,79
|2.033,09
|% 0,66
|