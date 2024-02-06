***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
06.02.2024 14:30
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Akbank T.A.Ş. arasında 06.02.2024 tarihinde 13.02.2024 vadeli %3,50 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Akbank T.A.Ş.'nin Fitch tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+(TUR)/Durağan şeklindedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247097
BIST
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15:178.820
En Düşük
|Değişim
|: 0,49%
|| 43,10
|Açılış
|: 8.811
|
|Önceki Kapanış
|: 8.777
|
8.751
En Yüksek
8.852
15:1730,5762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0210
|Açılış
|: 30,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6000
|
30,7999
En Düşük
30,3965
15:1732,8329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0265
|Açılış
|: 32,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
33,1326
En Düşük
32,6721
15:171.992,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,46
|Açılış
|: 1.992,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.989,70
|
2.008,81
En Düşük
1.979,02
BIST En Aktif Hisseler15:15
|VESBE
|20,02
|1.042.005.898
|% 10,00
|
|ARDYZ
|47,52
|636.356.224
|% 10,00
|
|BRKVY
|84,15
|93.324.750
|% 10,00
|
|TETMT
|7.895,00
|10.705.620
|% 10,00
|
|DOFER
|55,05
|303.922.102
|% 9,99
|
|BAYRK
|42,00
|25.208.796
|% -9,01
|
|POLTK
|21.610,00
|163.430.015
|% -7,39
|
|YAPRK
|290,75
|285.647.423
|% -7,11
|
|KIMMR
|8,35
|68.191.928
|% -7,02
|
|CMENT
|232,50
|1.348.700
|% -6,96
|
|THYAO
|287,25
|7.226.026.614
|% -0,69
|
|SASA
|39,96
|3.804.067.606
|% 2,20
|
|EKGYO
|10,52
|3.309.641.599
|% 3,44
|
|AKBNK
|40,50
|2.655.818.926
|% 0,70
|
|TUPRS
|153,80
|2.450.964.743
|% -0,84
|
|ZOREN
|5,03
|2.162.833.404
|% 6,34
|
|EKGYO
|10,52
|3.309.641.599
|% 3,44
|
|TSPOR
|1,65
|219.611.838
|% 0,61
|
|YKBNK
|22,74
|2.239.530.134
|% 0,26
|
|SASA
|39,96
|3.804.067.606
|% 2,20
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5715
|30,5767
|% 0,07
|
|Euro
|32,8222
|32,8314
|% -0,09
|
|Sterlin
|38,2495
|38,4413
|% 0,15
|
|Frank
|34,8880
|35,0981
|% -0,21
|
|Riyal
|8,1283
|8,1691
|% 0,07
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,26
|22,28
|% 0,66
|
|Platin
|895,16
|896,94
|% 0,66
|
|Paladyum
|936,69
|941,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,49
|78,49
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,22
|2.025,55
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:15
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-
15:30MEDTR
Yüzde 4.98 oranında artışla 34.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 139, 503 adet işlem
-
15:29SMART
Yüzde 7.08 oranında artışla 44.16 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 624, 835 adet işlem
-
15:28CVKMD
Yüzde 5.63 oranında artışla 492.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 424, 185 adet işlem
-
15:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, FROTO, SASA
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15:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 01 artarak (% 0.41 ) 7, 750