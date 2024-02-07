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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

07.02.2024 15:25
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )

Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi

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Açıklamalar

Ak Portföy ÖPY Dördüncü Serbest (Döviz) Özel Fon ile Akbank T.A.Ş. arasında 07.02.2024 tarihinde 14.02.2024 vadeli %11,30 oran ile borsa dışı ters repo işlemleri yapılmıştır. Akbank T.A.Ş.'nin Fitch tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+(TUR)/Durağan şeklindedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247576


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