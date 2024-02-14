***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
14.02.2024 15:34
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ak Portföy ÖPY Dördüncü Serbest (Döviz) Özel Fon ile Akbank T.A.Ş. arasında 14.02.2024 tarihinde 28.02.2024 vadeli %11,30 oran ile borsa dışı ters repo işlemleri yapılmıştır. Akbank T.A.Ş.'nin Fitch tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+(TUR)/Durağan şeklindedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249500
BIST
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16:158.985
En Düşük
|Değişim
|: -0,10%
|| -8,91
|Açılış
|: 9.015
|
|Önceki Kapanış
|: 8.994
|
8.918
En Yüksek
9.037
16:1530,7524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0466
|Açılış
|: 30,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8500
|
30,8774
En Düşük
30,6453
16:1532,9732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0644
|Açılış
|: 33,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0200
|
33,1749
En Düşük
32,8746
16:151.969,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,81
|Açılış
|: 1.969,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,48
|
1.978,65
En Düşük
1.963,19
BIST En Aktif Hisseler16:15
|OSTIM
|8,80
|98.246.515
|% 10,00
|
|ISYAT
|13,97
|128.332.690
|% 10,00
|
|ISGSY
|29,92
|106.706.518
|% 10,00
|
|KENT
|660,00
|7.763.160
|% 10,00
|
|KRTEK
|41,40
|129.778.692
|% 9,99
|
|SELGD
|47,16
|17.779.273
|% -10,00
|
|MARKA
|79,20
|9.197.107
|% -10,00
|
|TETMT
|6.120,00
|7.830.855
|% -10,00
|
|ERSU
|33,92
|27.227.648
|% -9,98
|
|EKIZ
|47,02
|3.916.283
|% -7,98
|
|GUBRF
|208,10
|10.304.921.785
|% 5,21
|
|THYAO
|280,25
|8.269.146.646
|% -0,36
|
|TUPRS
|164,10
|4.724.042.272
|% 2,18
|
|REEDR
|52,05
|4.585.846.633
|% 9,95
|
|ISCTR
|26,86
|4.031.859.606
|% -1,10
|
|ZOREN
|5,24
|1.797.738.164
|% -3,32
|
|EKGYO
|10,60
|2.426.771.529
|% -1,03
|
|KLGYO
|5,86
|972.213.141
|% 9,53
|
|QUAGR
|4,61
|752.893.767
|% 9,50
|
|ISCTR
|26,86
|4.031.859.606
|% -1,10
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7430
|30,7524
|% 0,15
|
|Euro
|32,9630
|32,9732
|% 0,20
|
|Sterlin
|38,5241
|38,7173
|% -0,04
|
|Frank
|34,5601
|34,7683
|% 0,28
|
|Riyal
|8,1742
|8,2152
|% 0,09
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,04
|22,07
|% 0,66
|
|Platin
|890,37
|894,12
|% 0,66
|
|Paladyum
|880,58
|884,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,88
|82,88
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.991,23
|1.991,55
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:15
daha fazla
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16:30PKENT
Yüzde -3.09 oranında düşüşle 282.00 lira fiyatla işlem gören hissede 507, 162 adet işlem
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16:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 21 kaybederek (% -0.11 ) 9, 536
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16:28
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ZOREN, EKGYO, KLGYO
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16:28
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, OSTIM, ISYAT
-
16:28XU100
Endeks 8, 986 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 92, 163.00 milyon TL de