***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
15.02.2024 15:34
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Akbank T.A.Ş. arasında 15.02.2024 tarihinde 26.02.2024 vadeli %3,50 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Akbank T.A.Ş.'nin Fitch tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+(TUR)/Durağan şeklindedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249779
BIST
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16:479.262
En Düşük
|Değişim
|: 2,09%
|| 189,97
|Açılış
|: 9.114
|
|Önceki Kapanış
|: 9.072
|
9.113
En Yüksek
9.282
16:4730,7370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0063
|Açılış
|: 30,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8600
|
31,1615
En Düşük
30,4764
16:4733,2009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1871
|Açılış
|: 33,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,3926
En Düşük
32,8144
16:471.979,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 11,67
|Açılış
|: 1.979,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,92
|
1.996,92
En Düşük
1.953,26
BIST En Aktif Hisseler16:45
|HUBVC
|14,97
|79.766.777
|% 9,99
|
|TDGYO
|12,00
|122.716.274
|% 9,99
|
|ERCB
|158,60
|312.717.143
|% 9,99
|
|NIBAS
|24,00
|105.229.820
|% 9,99
|
|BNTAS
|14,09
|95.466.222
|% 9,99
|
|RNPOL
|42,58
|131.003.410
|% -7,43
|
|MARBL
|24,02
|528.606.678
|% -6,39
|
|PEKGY
|32,58
|185.683.670
|% -6,22
|
|UFUK
|156,90
|10.724.414
|% -4,62
|
|AYDEM
|26,98
|153.234.020
|% -4,39
|
|THYAO
|286,75
|11.534.474.999
|% 1,50
|
|SASA
|44,16
|9.332.789.011
|% 9,96
|
|GUBRF
|219,90
|8.681.747.324
|% 6,85
|
|ISCTR
|28,06
|6.861.307.906
|% 0,86
|
|EREGL
|47,14
|5.359.248.883
|% 1,16
|
|EKGYO
|10,48
|2.852.826.203
|% 0,77
|
|ISCTR
|28,06
|6.861.307.906
|% 0,86
|
|SASA
|44,16
|9.332.789.011
|% 9,96
|
|QUAGR
|4,76
|1.012.549.935
|% 2,81
|
|ZOREN
|5,33
|1.042.320.369
|% 1,72
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7325
|30,7420
|% 0,00
|
|Euro
|33,2054
|33,2292
|% 0,65
|
|Sterlin
|38,5270
|38,7202
|% 0,06
|
|Frank
|34,7596
|34,9690
|% 0,55
|
|Riyal
|8,1721
|8,2131
|% -0,05
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,76
|22,78
|% 0,66
|
|Platin
|897,86
|899,24
|% 0,66
|
|Paladyum
|955,34
|957,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,50
|81,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.002,09
|2.002,35
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:45
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17:00NIBAS
Yüzde 9.99 oranında artışla 24.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 586, 146 adet işlem
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16:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 211, 82 artarak (% 2.20 ) 9, 848
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16:59XU100
Endeks 9, 265 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 13 üstünde . İşlem hacmi 124, 700.00 milyon TL de
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16:58SELVA
Yüzde 9.13 oranında artışla 15.30 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 609, 716 adet işlem
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16:56EUKYO
Yüzde 9.95 oranında artışla 18.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 601, 306 adet işlem